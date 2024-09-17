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企業強人丨劇中陳豪擲40億股份贈員工引討論　張曦雯主播Look女人味爆燈

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《企業強人》

TVB劇《企業強人》在昨晚（9月16日）播出的首集故事一開始講述世代物流主席兼CEO趙愷（陳豪飾）決定將手頭上20%的公司股份贈予旗下15萬名員工，涉及金額高達40億港元。

趙愷的瘋狂不但令當時已為世代物流大灣區營運總監的方芳（龔嘉欣飾）感到擔憂，亦受到以成峰資本高級合伙人身份進佔世代物流董事局的徐道明（譚俊彥飾）極力反對。

一心講求企業利益的徐道明，企圖軟硬兼施說服趙愷收手，最終趙愷竟以一支筆作賭注，企圖令徐道明輸得心服口服。

企業強人丨譚俊彥一出場即騷視帝功架　龔嘉欣演熱血小妹具說服力

《企業強人》

企業強人丨陳豪共同富裕

趙愷將40億港元股份、毫不猶疑地送給旗下15萬名員工的行徑在網絡引發熱議；由於今日適逢中秋佳節，內地網民除笑言趙愷送上了最有誠意的節日大禮，又封陳豪為「神仙霸總」，笑言無綫商戰劇不但超出預期，而且沒有忘記為基層打工仔發聲，相對貼地：「看老闆格局還得靠tvb」、「讓商戰類劇集有了少有的真實落地感」。

其實翻查資料，趙愷在劇中的「共同富裕」概念，在內地不少科技巨擘或富豪亦已輪流響應、為慈善出力。

當中較為港人熟知的事件，是京東集團創始人劉強東在2022年向一家第三方慈善機構捐贈約6240萬股京東B類股票，捐款近180億港元。

《企業強人》

企業強人丨張曦雯被讚身形弗爆

而劇中趙愷的瘋狂行為豈止大派40億港元股份，11年前趙愷原本極有資格問鼎銀行副總裁要位，但為建立物流企業王國，竟毅然放棄高薪厚職，投資完全沒有人看好的物流業；趙愷的一意孤行，最終賠上了與女主播妻子宋翹（張曦雯飾）的婚姻。

以演專業人士見稱的張曦雯（Kelly）昨晚數個主播Look均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。

除夠晒省鏡，Kelly的美好身段亦是焦點所在，昨晚無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly都Carry得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。

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