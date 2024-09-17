中環新地標丨李家誠徐子淇同框合照 《氣球天鵝》定義辦公室概念

▲ 恒基兆業地產集團主席李家誠博士及李徐子淇身處 The Henderson 大堂中庭

中環最新地標 The Henderson正展出傑夫．昆斯（JEFF KOONS）的《氣球天鵝(紅色)》,日前恒基兆業地產集團主席李家誠博士及李徐子淇身處 The Henderson 大堂中庭，與同框合影。

這座吸引眼球、同時充滿奇幻色彩的氣球天鵝藝術雕塑，與扎哈·哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）的流線型設計特色互相呼應，不但為中環最新地標 The Henderson 下定海神針，同時為香港的城市建築風貌帶來新景象。

事實上，在確認扎哈·哈迪德建築事務所設計 The Henderson 大樓後，兩人率先聯想及收藏《氣球天鵝(紅色)》這件藝術品，並一致認為 The Henderson是展示《氣球天鵝》的最理想地方。

李家誠博士表示：「氣球天鵝的反光鏡面及曲線完美地呼應 The Henderson 流線型的形態。我們希望每一個走進大樓的人，都能被藝術作品包圍。The Henderson 的所有藝術作品都經過精心設置，我們期望透過藝術重新定義辦公室概念。」

The Henderson 將陸續注入更多藝術養份，本周五（9 月 20 日）率先有藝術及奢侈品拍賣行佳士得之亞太區總部進駐，並即將舉行首場拍賣會，為連串精彩活動揭開序幕。

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