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兒童健康丨寶寶「哄極唔肯訓」港媽唔知點算好　拆解5個常見寶寶不願入睡原因及解決方法

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【兒童健康／嬰兒睡眠／育兒之道】充足睡眠對寶寶成長非常重要！有港媽就在網上發文，指14個月大的寶寶「哄極都唔肯訓」，而且哭鬧不停，令自己憂慮不已。為了幫助解決一眾家長的煩惱，下文將會整合常見寶寶不願入睡的原因及解決方法。

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據衛生署資料，寶寶在半歲以後，每天仍會在睡眠中度過大部分時間。若到了寶寶的睡眠時間，卻難以令他入睡，可能有5大原因:

1. 依賴家長才能入睡的睡眠習慣

有些寶寶依賴家長才能睡着，例如要用吸吮乳房、吃奶、抱在懷中輕搖、輕拍或步行等方式來哄他才能入睡。這些模式一旦成為習慣，不單影響寶寶發展自行入睡的能力，他更會過分依賴家長的注意和陪伴才能睡。

2. 生活習慣被擾亂

由於生活環境發生變化而影響原有的習慣，例如：轉換照顧者、因病住院、生活模式有變動等。這些問題通常都是暫時性，在重新建立合適的日常規律後，寶寶便會慢慢適應。照顧者之間應該有緊密溝通，彼此在交接期間盡量配合寶寶的日常習慣。

3. 生病或不適

寶寶用哭嚷來表達他身體的不適。若他持續啼哭及有其他病徵，便要找醫生診治。

4. 睡前吃得太多或太少

吃得太多會令寶寶消化系統不適，太少則容易因肚子餓而醒着，難以入睡。當你漸漸熟識寶寶的飽餓信號，瞭解他的需要，便可因應他的胃口及日常生活規律而作出調整。

5. 生活作息沒有明顯的規律

寶寶的睡眠與他以至家人的生活規律都息息相關。如果寶寶和家人的日常作息較穩定，他也較易建立睡眠規律。

如何令嬰兒安睡？

  • 提供舒適環境
  • 幫助寶寶分辨晝夜
  • 安全的睡眠環境
  • 建立睡前常規，有助寶寶定時睡覺，還可讓他學習自行入睡

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