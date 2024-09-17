香港女首富丨甘比陳凱韻客串BBO短劇獲網民激讚　劉鑾雄太太自揭出街唔帶現金

▲ 甘比激罕客串演出短劇！

【劉鑾雄 / 陳凱韻 / 甘比 / 丁丁】富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比 ）近年除沉迷鈎織外，早前更客串多媒體頻道BBO的短劇《人生好似好很難》，於第6集中甘比做回自己，飾演一名公司的大老闆！

甘比客串超驚喜

故事講述甘比這位大老闆用餐後，由於身上沒有現金，惟有向隔籬枱的丁丁求助：「小姐，唔好意思呀，我想問你借200蚊Cash得唔得呀？」

怎知丁丁不知道眼前人正是大老闆，更以為對方是「借錢黨」兼串爆回應：「由細到大呢，屋企人都教我，唔可以立亂借錢畀人，仲要係陌生人，你咪陌生人囉！」

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甘比演出問丁丁借錢？

搞到甘比一臉無奈，只好極不好意思地自報身份：「其實我就係Miss Kim Kim……」不過丁丁依然無動於衷兼說：「你係Miss Kim Kim，我係鄭秀文呀！」

助手出現後，丁丁才知道出事，甘比埋單後火速離去，之後二人在電梯前相遇，甘比大方稱讚丁丁：「公司請到你呢啲員工，好好，冇得頂！」，其後更叫對方去學鈎織。

片末甘比現身受訪，她笑稱今次要背對白，因而「冇得亂咁講」，另外，甘比自言平時出街不帶現金，網民對甘比的演出也大感驚喜：「甘比好nice，演得好好」、「有埋甘比真係好crazy！」以及「睇完條片，睇落甘比份人都幾攪笑和幽默」

▲ 丁丁最終真係跟甘比學鈎織！ （取自instagram）

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