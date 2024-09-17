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特首上京｜李家超將率團出席京港洽談會　推介金融、創科及商貿物流產業

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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李家超今日（17日）出席行會前晤傳媒。(彭大偉攝)

特首李家超今日（17日）宣布，會在星期四率團前往北京，出席星期五開幕的第27屆「北京‧香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」。他指，會重點推介香港，聚焦金融、科技創新及商貿物流這三個香港極具優勢的產業，推動京港合作，吸引更多內地企業利用香港走向國際市場，以及促進兩地企業的交流合作，為京港雙方經濟注入更大動能。

李家超今日（17日）指，他率領的香港代表團，主要官員包括財政司司長、財經事務及庫務局局長、運輸及物流局局長、創新科技及工業局局長等。除了政府代表外，特區政府亦透過香港貿易發展局、投資推廣署、引進重點企業辦公室等，組織由香港主要商會帶領，由香港工商界知名人士及企業代表等組成的代表團一同出席會議。

今年的京港洽談會以「優勢互補、共創繁榮」為主題，舉行15場專題推介活動和配套活動，更首次增設「投資香港」主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。

京港洽談會是由京港兩地共同舉辦的一年一度大型經貿盛會。回歸以來，香港和北京每年輪流舉辦，今年已經是第27屆。李家超說，多年來，京港洽談會促進了兩地政府、企業及投資者在不同領域，廣泛和深度交流合作，包括金融、專業服務、科技、「一帶一路」建設等，推動京港兩地高水平互利共贏，創造重大經濟價值。以去年為例，京港洽談會簽約的雙向投資重大專案達到34個，涵蓋商務、科技服務、文化旅遊、數位經濟等多個領域。

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