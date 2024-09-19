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肚痛警號｜腹痛或是內臟隱疾警號　醫生教九宮區分法：8種肚痛勿拖延

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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不同腹痛或是內臟隱疾警號。

【肚痛／腹痛／腹瀉／嘔吐／肝病／膽囊疾病／大腸疾病／膀胱病／婦科病】肚痛未必是輕微腸胃不適，有機會是內臟問題的警號！台北慈濟醫院院長胃腸肝膽科醫生趙有誠在網上節目《健康2.0》指出，腹部不同位置發生肚痛時，其實也代表著體內不同位置出現異常狀況；醫生分享1個「腹部九宮格區分法」，幫助大家判斷體內哪處出現問題。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

肚痛警號｜腹部九宮格區分法

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趙有誠指出，當腹部出現非常劇烈的疼痛感，有很大機會屬膽結石或輸尿管結石，甚至是內臟穿孔。他提醒大家，一旦開始冒冷汗、身體莫名變得虛弱、有黑便、嘔吐嘔血、腹痛頻繁發作等情況，都應視之為體內狀況現異常的警號，請盡快就醫尋求治療。

同場加映：

遺傳癌症︱常肚瀉肚痛以為腸胃炎　女大學生屙血求醫罹「老人癌」　揭主因與一事有關

今年4月有名21歲女大學生在網上發文分享患病經歷，她透露自己自去年已經有腸胃不適的問題，反覆腹瀉夾雜著偶發性肚痛和腸鳴。女事主以為自己吃了不乾淨的東西導致腸胃炎，故沒有多加理會。後來症狀日趨嚴重，除了腹瀉外，更開始出現大便有血的情況。腸胃不適的情況時好時壞，她亦深信只是腸胃炎而已。

縱使腹瀉情況持續大半年，女事主亦沒有太上心。她偶然一次將此事告知閨蜜，豈料聽罷後感覺事態嚴重，立刻被拉去醫院檢查。當時醫生安排她做腸胃鏡檢查，檢查報告結果顯示其腸道有息肉，確診患大腸直腸癌。

肚痛警號｜大腸癌6大高危因素

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