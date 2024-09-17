學校動態︱通德學校中秋傳愛培育同理心　學生親手煲涼茶贈街坊

▲ 通德學校中秋傳愛，學生親手煲涼茶贈街坊。

【通德學校/錦田/中秋節】中秋活動一定是吃月餅、聽嫦娥故事？位於錦田的通德學校，今年配合校園關愛文化，更走出校園，將愛傳遞到社區。又在中秋活動中加入森林課程元素，讓學生感愛不一樣的中秋節。

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小一劃火柴點蠟燭 手忙腳亂 尖叫不斷

通德學校一直推行「森林課程」，並融入日常教學及活動之中。每年中秋，一年級的同學都會學習用火柴點蠟燭，並融入科學小知識，了解火柴如何透過摩擦發熱原理生火。新世代的小學生，不要說用火柴點火，很多甚至見都未見過火柴。過程中不少同學手忙腳亂，有人多次嘗些亦未能成功，更有同學點着火柴後嚇得大叫出來，急忙找老師「滅火」。但隨着經驗累積，大部份學生最後都能順利用火柴點燃蠟燭，照亮燈籠。

顏校長表示，通德的森林課程已建立了多年，有穩固的課程基礎，森林教育讓學生有更多元的學習經歷，經歷一般課堂很少機會接觸的課題，著實地實踐愉快學習。她指點火柴這個活動看似簡單，但學生動手做過，會對「磨擦發熱」的原理有很具體的記憶，到他們日後學習科學相關的內容時，便很容易「入腦」。

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中秋送愛添意義 培育孩子同理心

除了劃火柴，通德學校的同學還有一個任務——煲涼茶。不過並非煲給自己喝，而是贈送給區內工作的清潔工人、地盤工人等，與他們一同歡度節日。

這次中秋送愛活動，通德學校與聖公會聖約瑟堂暨社會服務中心合作，讓全校小一至小六的學生均參與其中，各自負責不同的工作。先是在中秋前夕，三年級同學合力將幾盤滿滿的羅漢果洗刷乾淨，然後抹乾捏碎。之後交給四年級同學負責煲成羅漢果茶，放涼後裝進膠樽，並貼上由五、六年級同學親手設計及填色的貼紙。

中秋節當天，一樽樽充滿愛意的涼茶及月餅，經由一、二年級同學的小手送給附近工作的商戶、清潔工人、地盤工人及錦田區街市內為我們服務的人等，將中秋節的歡樂氣氛傳播到社區。

顏校長期望藉着今次活動，讓學生在參與製作及送贈涼茶及月餅的過程中，更主動關愛身邊的人，培養孩子的同理心。尤其在學期之初，經常聽到學童輕生的新聞，着實令人憂傷。希望同學間能夠互相多一點關心，多一點彼此照顧。

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中秋活動豐富 師生家長齊同歡

通德學校除了送愛到社區外，更在校內舉行不同的中秋活動，讓孩子認識中秋節的傳統文化。全校的孩子會一起製作燈籠，同時學校會掛滿不同的傳統燈籠，讓同學有猜燈謎的機會，氣氛相當熱鬧。活動尾聲，全體師生與家長等一同品嚐中秋傳統美食，場面溫馨， 十分歡樂，人月兩圓。

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