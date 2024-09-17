脂肪肝｜男子患嚴重脂肪肝常胃酸倒流　不用吃藥靠2招3個月減11磅擺脫3種病改善脂肪肝

▲ 男子患嚴重脂肪肝常胃酸倒流，不用吃藥靠2招，3個月減11磅擺脫3種病，改善脂肪肝。

【脂肪肝／都市病／肥胖／胃酸倒流／消化不良／内臟脂肪／糖尿病／肝癌／癌症】脂肪肝是常見都市病。台灣一名患有嚴重脂肪肝的男子，聽從醫生建議，不用吃藥，只靠2招在3個月内激減5公斤（約11磅），更擺脫3種疾病，改善脂肪肝。

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脂肪肝｜不吃藥靠2招改善脂肪肝

台灣營養功能醫學專家劉博仁近日在Facebook個人專頁發文表示，一名男子抱怨消化不良，且經常出現胃酸食道逆流，半年内體重增加了6公斤（約13磅），於是向醫生求醫。經照超聲波檢查後，證實男子患重度脂肪肝。

劉博仁醫生建議該名男子嚴格控制飲食，減少攝取澱粉、多運動，3至4個月後，男子成功減少11磅，且消化不良及胃酸食道逆流的症狀消失，脂肪肝亦得到改善。

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脂肪肝｜脂肪肝恐增加癌症風險

劉醫生强調，脂肪肝跟三高、慢性病息息相關，一旦演變成脂肪肝炎，就會增加肝癌的風險。而且脂肪肝並非肥人的專利，體重正常者也可能因為先天體質關係，如膽固醇代謝異常等因素，導致患脂肪肝的機率大增。

此外，體重增加也會導致內臟脂肪、胃酸倒流增加，更易令脂肪肝、糖尿病等病情惡化。他指出，這些連續性的變化，只要靠飲食控制加運動就可以改善。

劉醫生也提醒，有脂肪肝的人通常都沒有症狀，但若是女性腰圍大於80cm、男性大於90cm，就要小心內臟脂肪過多、有代謝症候群的風險，肚子越大，脂肪肝病情可能越嚴重。

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4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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