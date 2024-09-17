網貸公司要求代還外傭高利貸　梁振英拒絕遭恐嚇

▲ 全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

過往不時有外傭問財仔借錢後不還，僱主遭受財務公司滋擾的情況。全國政協副主席梁振英疑似成為「受害者」。

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梁振英今日在社交平台分享話，數日前收到網上貸款公司的人的短訊，稱其外傭欠下幾千元，要梁振英代還，「我當然拒絕，這些人竟然出言恐嚇，外傭和我當然報警。」

梁振英無懼恐嚇，稱在通話中告知收數人其姓名，並和他們說粵語、普通話和英語，發現對方有濃厚星馬口音。據其了解，這些網貸人不是公司，沒有公司註冊，利息極高，借$3000十日，到手只得$1600；借 $4000十二日，只得$2100，到期未還，「罰款」40% ，然後每日利息10%。

梁振英相信，這種違法的貸款行為，是由外國人在離岸非法操作，在香港沒有註冊公司，沒有辦公室，不會也不敢把外傭告上法庭，只能用滋擾僱主的方式迫外傭還高利貸。梁振英呼籲大家不要姑息，如果遇上，馬上報警，「這種人除了講粗口之外，沒有其他力量。」

不過，梁振英未透露，家中外傭是否真的向網上貸款公司借下數千元。

三招預防外傭借貸

外傭在港工作期間借貸非新鮮事，安樂窩僱傭中心提醒，有三招可預防：

1. 定期要求外傭出示護照，確認對方無交出護照作抵押之用； 2. 勿交信箱鎖匙給外傭，以免外傭拿僱主信件作住址證明去借貸； 3. 平日多關心外傭，若發現她們無故情緒低落，先了解她們是否財困及財困原因是否值得同情。

針對有借貸外傭及其僱主被收數人滋擾的問題，現時放債人的牌照條件已清楚列明有關追討債項的相關要求。根據牌照條件第10條，放債人及其收數人，只可向法律上被視作欠下放債人債項的人士追討債項；試圖尋找債務人時，不得騷擾任何人或採取不合法或不當的收數手法。

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