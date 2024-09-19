靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

▲ 名店主理人教Hermès買袋攻略，公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋。

【靚媽精明眼/Hermès/Hermes/愛馬仕/Birkin/Kelly/Lindy/名牌手袋/F&F Luxury】Hermès手袋一直以其稀有性和高價值而受到追捧，尤其是經典Birkin和Kelly系列，成為時尚界的標誌。然而，隨著需求激增，靚媽購買這些手袋機會變得愈加困難，即使忠實粉絲也面臨「一袋難求」，必須經歷漫長「等待名單」才能順利入手。為了揭開這一現象背後的秘密，TOPick特別邀請名店主理人Frankie，分享他對Hermès配貨的見解，以及那些不為人知的「潛規則」。

▲ 名店主理人公開配貨「潛規則」。（陳慧安攝）

Hermès買袋攻略｜逾10年買貨心得

Frankie曾任職航空公司，經常到世界各地工作，這段經歷讓他接觸到奢侈品的世界。透過他逾10年的觀察與經驗，分享了購買手袋的心得，以下是Frankie最近購入的3款手袋故事。

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Hermès買袋攻略｜1. Birkin 25 金色金扣內縫手袋

Frankie提到，這款手袋是他與某家店舖建立了約2年良好關係後購得，這款Birkin 25等了大約半年左右，在這之前，他在店內消費約25萬元，包括手錶、服飾和鑽飾等。最終，這位售貨員便提供了這款Birkin 25給他。

Hermès買袋攻略｜2. Mini Lindy 黑色金扣手袋

Frankie在另一家店舖已有7年消費年資。過往跟隨Frankie的售貨員離職後，新來的售貨員大概查看過他的消費紀錄，便從倉庫取出這款Mini Lindy作為見面禮，Frankie亦好識做添置額外的飾品，以維持良好的關係。

Hermès買袋攻略｜3. Mini Kelly 2 深藍色手袋

Frankie在日本店舖購得這款手袋。與售貨員聊天讓他感受到一種相逢恨晚的親切感，並在這家店消費約20萬元，最終成功購入Mini Kelly 2。

▲ 奧海城店裝潢滲透出優雅氣派。（陳慧安攝）

Hermès買袋攻略｜買Hermès袋的4大禁忌

新入坑客人切忌揀顏色

Frankie強調，很多人去Hermès只專注於特定款式和顏色，這樣的心態是錯誤。由於Hermès產品供不應求，請新手先調整心態，接受多樣的顏色和款式，才能增加購入心水手袋的機會。

零配手袋的錯誤想法

Frankie並不認同「配貨」這個詞語，應該是Hermès去選擇客人去賣手袋，這個說法會更加貼切。售貨員確實會根據客人的忠誠度和購買習慣來決定誰能優先獲得熱門商品。忠實的消費紀錄是關鍵，因此在購買手袋之前，了解Hermès的其他產品也非常重要。

忌對SA千依百順

大家可能有少少誤解的地方，就是以為對SA千依百順，便可購入心頭好。這是一個非常錯的概念，不單止會令到你難而購入心頭好，還會令SA「食住你」，不斷要你買其他配飾產品。

忌借錢買手袋

Frankie強調手袋是奢侈品，借錢購買並不明智。健康的消費觀念是滿足基本需求後再考慮奢侈品。

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Hermès買袋攻略｜提高成功率的3個技巧

Q︰如何在巴黎店成功購入手袋？

雖然巴黎店取得預約的機會率是很低，但若能取得皮具預約，成功購得手袋的機會高達99%。而款式和顏色可能無法選擇，但這樣的機會實屬難得，一定要買。

Q︰日本哪個地方最容易購入手袋？

東京的銀座是另一個容易購入手袋的地點，早上開店前排隊，排最前的幾位很大機會獲得手袋，同樣款式和顏色都是無法選擇。

Q︰還有其他方法可以購入手袋嗎？

老實說，所有店鋪都有機會購入手袋，因為每天總有客人光顧，但他們不一定需要手袋，這時售貨員會將手袋提供給忠實客人，若他們放棄的話，就有機會放出來給walk-in客人，行內人俗稱的「幸運大抽獎」，讓一些走進店鋪的客人有機會獲得平時難以購買的手袋。這不僅提升了客人的購物體驗，也增加了品牌的吸引力。為何我可以零配，就是這個原因。

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