港大校政︱教資會發表港大質素保証報告　部分學院副院長未任教學質素委員會主席

▲ (資料圖片)

教資會今日(17日)公布轄下質素保證局發布的「港大質素核證報告」。

報告提到，各個學院教與學質素委員會的主席均為港大教與學質素委員會的當然成員，在學院與港大中央層面的質素管理起關鍵連繫作用。不過大部分委員會的職權範圍均列明副院長(教學)是委員會主席，亦是港大教與學質素委員會的成員，惟部分學院的教與學質素委員會則未有作此安排。

學院教學質素委員會 部分未列副院長作主席

部分學院未有將副院長列質素委員會主席 評審小組亦注意到，並非所有學院教與學質素委員會均有學生代表擔任成員。 評審小組建議港大檢視港大教與學質素委員會及、或學院教與 學質素委員會的組成，研究可有空間使副院長(教學)在有關質素和學術水平的委員會內的代表性和角色更趨一致；並檢視學院教與學質素委員會的組成，以確保在學生代表參與方面的做法一致。

至於研究院方面，報告就稱港大副校長(研究)，同時兼任研究學院院長，負責帶領研究學院管理團隊。團隊的成員包括四名副院長和研究院研究課程的統籌主任。副校長(研究)本身為港大管理層的成員，可以把與研究院研究教育相關的議題加入港大管理層的討論事項。

生成式AI爭議過後 部分教學人員開始使用新工具

評審報告亦重提港大於2023年期間制定政策，就生成式人工智能工具的使用，為教學人員和學生提供支援和建議。為回應學生的疑慮， 港大於2023年2月短暫禁止學生在計算學分的活動中使用大型語言模型和其他生成式人工智能工具，同時推動全校討論生成式人工智能對教與學的影響，以及舉辦關於政策制訂的工作坊。生成式人工智能專責小組其後草擬相關政策並徵詢教職員意見，有關政策在2023年6月獲教務委員會通過。

據評審小組所知，生成式人工智能用戶諮詢委員會和教與學創新中心向教職員和學生提供支援和建議，包括由教與學創新中心籌辦的人工智能知識線上課程。評審小組與教學人員和學生會面期間獲悉，他們知悉港大對生成式人工智能的政策，以及校方提供的支援和建議。此外，部分教學人員已開始在其任教的課程中使用生成式人工智能工具。

校方正就碩士課程進行檢討 最遲本學年年底提交

報告多番贊揚港大的學術標準及國際水平。當中提到國際校外主考確認該校的修課式學位課程水平高，以及在專業評審和課程檢討報告中持續獲得正面評價等。另外，港大的修課式研究生課程報讀人數自2016至2017學年起顯著增加，例如工程學院的申請人數增加了85%，經濟及工商管理學院更大增165%。

港大最近就修課式雙學位課程和校外課程的指引進行檢討。雙學位課程和校外學位課程均在獲准開辦的三年後及每六年進行檢討，作為課程檢討的一部分。評審小組的結論是該等課程都有完善的審批安排。評審小組認為有關程序詳細嚴謹，並得到教職員充分理解。評審小組亦注意到，校方正就兼讀制及全日制碩士課程進行檢討，報告最遲於2023-2024學年年底提交。

感謝報告認同港大學術標準、質素管理 正制定行動藍圖提升教與學成效

港大則回應報告，指評審小組認同港大與香港大學專業進修學院具有完善的學術規管機制，包括校外主考制度、學術守則及評核程序。亦肯定教與學創新中心提供的豐富評核資源，支持及促進評核方法多元化。

港大非常感謝評審小組認為「港大為課程制定嚴格的學術標準和質素管理制度」，並讚揚港大「用於收集、分析及檢討校內和校外數據的系統行之有效，有助管理學術質素和標準，以及進行實證為本的決策，以提升教與學質素」。港大發言人表示，正著手制定一份行動藍圖，繼續致力提升教與學的成效。