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徐少強逝世丨徐頴堃憶與亡父徐少強中秋小故事　感慨：第一次煲湯給你喝

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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徐頴堃在中秋節憶與亡父徐少強的往事。

【徐少強 / 雪梨 / 徐偉棟 / 徐頴堃 / 星二代】徐少強因食道癌在9月1日於北京離世，享年73歲。

徐少強與雪梨所生育有一子一女，分別為徐偉棟及徐頴堃，當中女兒徐頴堃曾在個人社交平台此上載張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》，並寫道：「I Love You！」以悼念亡父。

徐少強逝世丨大俠風流歷3段婚姻　當年雪梨為徐少強未婚生子轟動娛圈

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徐少強逝世丨父女慶中秋

每逢佳節倍思親，今日（9月17日）是中秋節，徐頴堃在個人社交平台上載3張照片，一張是父女合照，相中徐頴堃高舉一個月餅；另一張是徐少強在茶餐應食餐蛋飯；再一張相是一碗湯。

徐頴堃回憶2021年的中秋節，寫道：

來電顯示：🖤大俠爸爸🖤
「一陣一齊食飯啦，有啲嘢攞俾你。」
心諗：爸爸送咩俾我呢？

一到食飯，
爸爸隨意攞咗一個迷你月餅出嚟。
「今日中秋，意頭。」

「我哋影幅相留念呀！」
「有咩好影呀？…（心虛）
其實係劇組送但食唔晒，所以攞舊俾你！」

「It’s ok 係你人生第一次送月餅俾我，所以特別珍貴。」

「為咗表示回禮，我煲咗湯俾你飲。」

爸爸嘗試掩蓋他那見牙不見眼很甜的笑容。
我遞上熱湯，你不作一聲地喝了一口，「幾甜喎。」

「係好甜呀 Daddy！因為係我煲㗎！」

「中秋節快樂」

#2021中秋
#第一次收你的月餅
#第一次煲湯給你喝
#亦是最後一次了
#👍🏻
#tothemoonandback

現年37歲徐頴堃與親兄徐偉棟都入行當藝人，她在2011年曾參加溫哥華華裔小姐競選奪亞軍。她曾參演電影《濁水漂流》、內地電視劇《長相守》等。

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