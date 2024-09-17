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學校動態︱獅子會何德心小學送暖賀中秋　森林課程點亮燭光慶團圓

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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獅子會何德心小學師生不畏酷熱走訪社區，贈送個月餅予區內長者。（學校提供）

中秋節作為中國傳統佳節，象徵著團圓與和諧，獅子會何德心小學（下稱獅小）師生不畏酷熱走訪社區，贈送個月餅予區內長者，每個月餅均附有學生親手寫的祝福，洋溢滿滿的人情味。整個活動的畫面滿載溫馨與感動，學生亦能學習「施比受更有福」的道理。

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活動得到香港東九龍獅子會捐贈1000個月餅，讓獅小的師生們有機會透過一系列溫暖的活動，慶祝節日之餘，更將節日的喜悅與關懷傳遞給社區的長者及街坊，展現了他們的熱情關懷與責任感，達至授人以魚不如授人以漁。

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小一生體驗獨特森林課程

除了送月餅，獅小的小一學生還參與別開生面的森林課，學習安全使用蠟燭，在老師的指導下，孩子們克服了對火的恐懼，成功點燃了燈籠內的蠟燭，為中秋節增添喜慶。這個特別的體驗讓孩子們不僅學到了實用技能，還感受到了節日的樂趣。

獅小的中秋活動，還加入猜燈謎環節，讓學生們在趣味中感受節日的氛圍。學生們圍著燈籠，踴躍參加猜謎遊戲，既鍛煉了思維能力，亦加深對中華文化的認識。每個猜中謎語的學生都獲得了小獎品，增添了活動的樂趣與互動性。

獅小的中秋節活動讓學生明白，關心不僅限於自己的家庭，更要關注社區中需要幫助的人。通過這場溫暖的行動，孩子們在中秋佳節中點燃了愛的火花，播撒仁愛的種子，讓關懷精神在整個社區揚長開去。

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