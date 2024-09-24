飲食攻略｜「1類顏色食物」恐含甲醛？　毒物專家：色澤過深要警覺【附2種方法天然除甲醛】

▲ 「1類顏色食物」恐含甲醛？毒物專家籲，色澤過深要警覺。

【甲醛／食物／毒物／中毒／致癌物／毒物專家】天然食材都中招？台灣臨床毒物科護理師譚敦慈日前於健康節目中指出，多種「白色食物」假如顏色有異，恐怕是使用了含有甲醛的「吊白塊」，而甲醛對於人體屬一級致癌物，進食後恐對身體造成危害。她強調，想避開攝入風險，除了避免購買疑似有問題食材，亦建議可以1方面消除該物質，減低風險。

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飲食健康｜6類「白色食物」恐含甲醛風險

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈日前於台灣健康節目《醫點不誇張》中分享指，「白色食物」假如外觀過白，可能使用了含有甲醛的「吊白塊」導致，例如以下6類食物及相關的「白色食物」，就是疑似具有甲醛風險：

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飲食健康｜消除食物甲醛2大方法

譚敦慈解釋，台灣過去亦曾發生很多次甲醛的食安事件，例如老字號餐廳使用逾30年的春捲皮，因顏色過白被衛生局抽驗後，結果發現含有甲醛；此外，亦有市民購買水果回家後，發現水果過了3日仍未有變爛變色，而這種「吊白塊」屬於甲醛複合質，物質難以檢驗，但可溶於水，想要消除食物中的甲醛，處理食材時可使用以下2大方法處理，減輕風險：

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同場加映：專家拆解5大除甲醛方法

除了食用危機，部分家具亦有可能有甲醛危機，呼吸系統科專科醫生吳健聰過去接受訪問時曾指出，甲醛可刺激眼睛及鼻子，會令人流眼水、鼻水、鼻塞及打噴嚏；長期直接接觸又沒有做好保護措施，易因吸入濃度過高的甲醛，出現氣管發炎、咳嗽及痰多等慢性呼吸病症狀。

有研究指若長期吸入，有機會增加患鼻咽癌及腸癌的風險，以下5大方法可有助清除甲醛：

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