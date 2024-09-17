東張女神丨王嘉慧化身性感嫦娥 　「東張女神」擁靚Package由低做起【多圖】

▲ TVB小花王嘉慧有份演出中秋宣傳片！

有「LAW霸女神」之稱的TVB小花王嘉慧（Cathy），前年憑主持靈異節目《通靈之王》人氣急升，近日王嘉慧孖住上位小生朱敏瀚拍攝中秋宣傳短片，片中二人有大量甜蜜亙動，包括街頭拖手狂奔、床上甜蜜依偎、浪漫餵食以及深情激吻。

另外，王嘉慧片中造型百變，除了仙氣古裝嫦娥Look，還以吊帶裙、小背心襯白恤衫輕晒事業線！

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王嘉慧獻初吻：唔係好敢呼吸

王嘉慧受訪時笑言今次獻出多個第一次，包括獻出螢幕初吻，嘉慧害羞說：「事前我自己都好緊張，拍緊嘅時候都唔係好敢呼吸，有少少閉氣嘅感覺，朱仔佢好好人叫我放鬆啲，好彩最後都好順利咁完成拍攝。」

嘉慧透露拍攝有很多難忘事，特別是在晚上於無人的中環街頭狂奔，感覺很新奇有趣。嘉慧指今次亦是首次嘗試古裝 Look，她說：「入行以嚟都好想試古裝，今次終於試到，仲要係扮嫦娥！呢個 Look 除咗好有仙氣之外，仲係好有型，我自己都好鍾意！」

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學霸港姐家底豐厚

現年29歲的王嘉慧參加《2021香港小姐競選》而入行，起初只擔任《東張西望》主持，擁靚樣及長腿的她成「東張女神」之一，近年更有份參演重頭劇《新聞女王》及《逆天奇案2》。

王嘉慧本身是一名學霸，就讀聖保羅男女中學的她曾赴英國升學，考入倫敦大學學院修讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）畢業。之後，回港修讀中大法律博士課程。

而且，王嘉慧家境富裕，父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店，不過富家女未有靠父蔭，加入演藝圈由低做起。

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