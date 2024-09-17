KO濕疹︱23歲港男濕疹發作面紅如蘋果　中醫治療3個月回復白滑皮膚重拾自信

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【濕疹/濕疹治療/皮膚病/面紅/失眠/中醫/中藥】居住在潮濕的香港，濕疹作為常見的皮膚病，確實對許多患者的日常生活造成不便和困擾。這名患者是位年輕人，今年年中由於服用抗生素後全身泛發濕疹，尤其臉部最為嚴重。痕癢和紅腫的皮膚不僅打擊了自信心，也嚴重影響了工作和日常生活。沒日沒夜的瘙癢和滲液令患者完全沒法入睡，以致他的精神狀況越來越差，身心疲憊。當時患者處於急性期，並表現出煩躁、口渴、嚴重痕癢、失眠等症狀。

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胡佩珊醫師先處方了清熱解毒燥濕的中藥，包括五味消毒飲和龍膽瀉肝湯加減，同時外用三黃膏止癢及潤膚。隨後兩星期，病人紅腫得到緩解不過痕癢持續，於是我建議他每週接受一次針灸治療以增強療效。經過一個月的中藥和針灸治療，患者的皮膚瘙癢和紅腫有所改善，皮疹收斂並開始乾燥脫皮。

在急性發作緩解後，胡醫師調整了治療方案，開始使用養血祛風和健脾胃的中藥處方，包括當歸飲子和五苓散加減，並配合針灸淡印和止癢。經過三個月的持續治療，患者的臉部皮膚最終恢復了光滑，重獲自信！

濕疹的成因及治療方法

胡佩珊醫師在治療濕疹的過程中，通常會根據患者的症狀或身上所表現的各種線索，尋找引致濕疹的原因並對症下藥。濕疹的主要成因通常與身體水分代謝問題有關，無論是飲食習慣導致身體積聚太多「代謝廢物」或排出這些「代謝廢物」的途徑受到阻礙，都會引起「濕氣」積聚而表現為濕疹，具體原因則需要靠中醫師進行診斷。

此外，除了身體內部機能失衡而見對稱性濕疹，胡醫師經常在臨床上遇到僅部分區域出現濕疹的患者，而這種情況可能與身體結構失衡有關。由於原本結構歪斜導致局部的循環變差，因此皮疹反覆出現在特定位置。治療上，胡醫師主要以針灸手法解除局部張力，並配合中藥治療。

胡醫曾經遇到一位患者多年來額頭出現五元硬幣大小皮疹的情況，且伴有失眠多年，經過數次針灸和中藥治療後，他的皮膚完全恢復光滑並且可以一覺到天光，且暫時沒有復發。過去胡醫曾遇到過許多手部單側濕疹反覆出現的患者，經過幾次針灸治療後，濕疹情況明顯改善什致痊癒。

濕疹的調護

對於急性發作期的患者，飲食管理對於濕疹的預後及療效至關重要。首先病人必須戒掉貝殼類海鮮、牛羊等「發物」。另外，由於辛辣物、煎炸物、重口味味精、酒精、濃茶咖啡這類食物可能會刺激皮膚微血管擴張而加重濕疹，大家一定要盡量避免。

生活調適方面，病人一定要有充足的睡眠，洗澡時盡量避免水溫過高，並馬上塗抹無添加的潤膚膏保濕。最後情緒管理和適當紓解壓力對於濕疹的預後也非常重要呢！由於每個病人病情體質不同，濕疹大爆發的時候謹記要諮詢醫生及早治療！

▲ 「仁美中醫」胡佩珊中醫師。

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