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十一國慶｜破天荒兩次7,500萬六合彩金多寶　半價戲票9.25開售

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

政府推出連串精彩活動賀國慶。（梁偉榮攝）

兩周後便是國慶75周年，特首李家超今早（17日）預告推出連串慶祝活動和特別優惠。政務司司長陳國基下午率領多名官員見記者，介紹有關詳情，包括半價看電影、港鐵八達通乘客車費75折、兩埸頭獎基金估計高達7,500萬元的國慶六合彩金多寶攪珠等。

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國慶將至，陳國基指，今年十一國慶的城市布置規模是歷年之冠，將在逾5,000個地點，展示逾18.5萬件節慶宣傳品，如國旗、區旗、橫額等。它們會以「祖國紅」為主調，配以金色字樣及萬里長城、天宮一號等設計。

優惠方面，他指涵蓋公共交通、文化藝術、餐飲消費等範疇，包括港鐵八達通乘客車費75折、電車全日免費、下周一（30日）至10月2日天星小輪免費、所有博物館展覽免費開放等。約3,000間食肆及商戶亦會提供優惠；廟街夜市美食街指定食品75折；最少1萬個公眾街市及小販攤檔提供75折等。

一系列與「75」數字相關特色活動

陳國基並說會舉辦超過400項慶祝活動，包括75個本地遊旅行團，讓7,500名市民遊遍全港各區；沙田公園舉行為期5天的「國慶市集」，設75個豐富多元市集攤位，售賣熟食、土產等。

政務司副司長卓永興則稱，海洋公園會向基層家庭贈予750張一日門票；香港牙醫學會為750名長者提供一次免費口腔檢查；漁護署舉辦「紅花嶺郊野公園遠足打卡」；古蹟辦設「香港文物探知館同樂日」；房屋署推「長者模特兒中華文化時裝表演」；運輸署更舉行巴士巡遊，展出退役和現役巴士。

至於一年一度國慶煙花匯演，文體旅局局長楊潤雄表示，將在10月1日晚上9時於維港上空上演。他並透露「新生代千人合唱賀國慶」活動將在9月30日晚上8時半起，於西九文化區戶外舉辦。屆時2,099架無人機將展現75顆星星、75周年字樣等，1,000名中學學生則合唱多首愛國歌曲，歌手鄺美雲更登場演唱愛國主義教育主題曲《我們的家》。

半價睇戲活動料吸逾18萬人次參與

楊潤雄又指，局方資助香港戲院商會，舉辦「10.1半價睇好戲2024」活動，市民在10月1日前往全港59間商業戲院，即可以半價優惠，觀賞任何在當日上映的電影；下周三（25日）中午12時起，在戲院售票處及網上購票。他料活動可吸引逾18萬人次參與；且強調即使已有長者首場優惠，或小童、學生和長者優惠價，亦可再享折上折半價。

他並說，凡購買當日戲票即可參加提供超過2,000份豐富禮品的抽獎，其中10名大獎得獎者可獲贈75張戲票；30名二獎得獎者有10張戲票、戲院小食部禮券等。

針對大眾最關注的國慶六合彩金多寶攪珠，文青局局長麥美娟就說會在10月2日及10月8日舉行，每輪估計頭獎基金高達7,500萬元。

陳國基：沒計算總開支 令全城開心值得

被問及是次國慶慶祝活動的開支預算，陳國基表示，部份活動由商界及不同團體贊助支持，有些則由各部門本身預算吸納，沒有統計總開支，形容為全港提供優惠、令全城開心是值得的。

他又指，舉辦一系列活動的目的，除了慶祝國慶大喜日子、進行愛國主義教育，亦希望帶動本地消費，及吸引內地和海外旅客來港，展示香港的優勢和魅力。

連續第二年舉辦國慶大型慶祝活動，是否代表未來每年都會繼續舉辦？陳國基就指只要是值得慶祝的特別日子，都希望讓市民開心，未來有需要時會推出。

各項慶祝活動和優惠的資訊已上載至專題網站，相關政府部門和機構亦會進一步公布詳情。

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記者：梁薾心

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