中秋節︱超級月亮5時58分月出　今晚或可見「土星合月」現象

▲ 今晚中秋佳節有超級月亮，更有機會肉眼看見「土星合月」。（陳靜儀攝）

天文台表示，天文台在中午錄得33.8度，打破最熱中秋節的紀錄，氣溫之後進一步攀升，下午二時後錄得35.7度，成為今年以來最高溫。

今日傍晚5時58分月出，明月晚上11時57分上中天，明早6時02分才月落。踏入黃昏後，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到「超級月亮」，而今年更有「土星合月」的現象，市民可以於月亮旁邊看到有肉眼可見的土星，是21世紀當中，只有今年能剛好在中秋夜見到此一美景。

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天文台科學主任黃家興表示，稍後逐漸多雲、有幾陣驟雨，是否見到「超級月亮」，視乎雲量及驟雨出現的時間，預計驟雨過後，雲與雲之間有間隙，有機會見到月亮。

▲ 中秋節晚上間中有雷暴，天空出現閃電。（馮漢柱攝）

另外，位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海。按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

▲ 中秋節本港天氣炎熱。(陳靜儀攝)

受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大。天文台屆時會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，發出強烈季候風信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。

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