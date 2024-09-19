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Healthy Life｜靜觀導師教2個簡易伸展動作　放鬆腰部肌肉驅散負能量

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【下腰背痛／強化核心／緊繃情緒／負面情緒／伸展運動／放鬆肌肉】有時負面情緒湧上時，不禁會感到腰背位置較疲勞，總是提不起勁。TOPick近日邀請到修畢佛學研究碩士的靜觀導師嘉嘉，教大家2個簡單腰部伸展動作，有助改善下腰背痛及強化核心肌群，並紓緩緊繃情緒。

Healthy Life｜2個簡單腰部伸展動作

核心肌群訓練

  • 首先以四足跪姿作準備，雙腳跪在瑜伽墊上，雙手打開並支撐上半身。
  • 挺直腰背，吸氣時右手左腳向前伸直。
  • 呼氣時把右手左腳收回並捲起腹部。
  • 重複做10次，完成後換邊重複動作。

注意吸氣時手腳成水平，呼氣時手肘要碰到膝蓋。

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貓牛式

  • 首先吸氣時做牛式。
  • 臀部翹起，由下腰位置的尾骨開始沉腰。
  • 幅度逐漸延伸向上。
  • 心口打開向前推，抬頭眼望天花板。
  • 然後呼氣時做貓式。
  • 收起尾骨，盆骨向前傾。
  • 雙手用力推向地名，同時拱起背部，下巴貼著心口。
  • 一呼一吸為1組，總共做10組。

如果能讓動作變得越慢，就越有助深化呼吸，放鬆腰部肌肉。

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靜觀導師嘉嘉表示，練習瑜伽時要讓動作和呼吸互相配合，用意念覺察身體狀況，就能夠做到調身、調息再調心，從而達致長遠的身心健康。

攝影：陳健珊

鳴謝：佛學研究碩士靜觀導師嘉嘉

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