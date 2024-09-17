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十一國慶｜國慶九巴港鐵交通優惠詳情　高鐵秋遊內地團低至139起

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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港鐵及九巴於10月1日國慶亦設有車費優惠。(資料圖片)

九巴及龍運將於10月1日推出小童免費乘車優惠。小童當日使用小童八達通，可無限次免費乘搭逾四百五十條九巴及龍運路線，路線K12、K14、K17、K18除外。年齡介乎三至十一歲，合資格使用小童八達通的人士，只需於上車時以小童八達通拍卡，該八達通所扣除的車資將設定為$0。

至於港鐵方面，10月1日當天，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，均可享車費75折優惠，而優惠亦包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

港鐵商場亦會向顧客提供購物優惠賀國慶，包括於9月30日透過 MTR Mobile「一 CLICK 即搶」活動送出4萬5千張、總值1050萬港元的港鐵商場電子優惠券，以及於十月舉辦「好賞同FUN」禮遇活動，向顧客送出合共7500萬MTR 分，連同9月及10月期間推出的各項購物獎賞 活動，增添喜慶氛圍。公司將於稍後公布詳情。

另外，高鐵聯乘6家旅行社推出超過50個1天至8天的「高鐵6周年秋遊超值團」，價錢低至$139，目的地包括深圳、廣州、 桂林、貴州、武漢、張家界等多個熱門旅遊城巿，讓大家以超值價出發「高鐵遊」。

旅行社：

大航假期、香港中國旅行社 、食玩假期、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊

報名及出發日期：

超值團出發日期由9月23日至11月30日。

報名日期由即日起至11月22日

報名網頁：

https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/Super_Value_Tour_2024.htm

高鐵前往地點：

 

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