細菌危機丨一種超級細菌2050年將奪全球3900萬人性命　研究揭這歲數尤其高危

【超級細菌／抗藥性／死亡率／刺針】超級細菌恐襲全球！有最新研究指出，在2050年之前，或有超過3900萬人會因感染超級細菌而喪命，其中一個年齡層更是高危人士，過去30年死亡率增長達80%，預計到了2050年增長幅度更高達146%！

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綜合外國傳媒引述醫學期刊《刺針》（The Lancet）最新研究指出，透過1990至2021年前的數據整理，從而預測直到2050年超級細菌的演變情況。研究團隊覆蓋了204個國家和地區，分析了數十種病原體感染、抗生素抗藥性造成的死亡和疾病，結合大量數據，推算到2050年超級細菌的抗藥性對不同年齡層有不同影響。

研究估算2050年之前，超級細菌將奪走全球超過3900萬人的生命，其中又以老年人風險最高。該研究預測，到了本世紀中葉，每年將有約191萬人，直接因為抗生素抗藥性（AMR）而死亡，相較2021年的114萬人增加不少。

研究又發現，超級細菌的抗藥性對不同年齡層有不同影響，5歲以下的兒童，在過去30年間（1990-2022）死亡人數縮減超過一半以上，專家預計此一數字未來還將持續下降；在70歲以上的年長者族群，過去30年間卻增長達80%，預計到了2050年，因為細菌抗藥性而去世的人數，會從現在的51.2萬人增加至130萬人，增長幅度高達146%。

醫學教授Tomislav Meštrović博士指出，老年人口之所以為高危感染人士，與他們患有慢性疾病有關。

約有四分之三的抗藥性感染，都與醫院有關，舉例來說，經常需要插入靜脈注射或抽血，就會大大增加人體被感染的機率，而這些進入血液的細菌，就很可能具有高抗藥性。

這份超級細菌的研究報告還推測，未來因為細菌抗藥性或超級細菌死亡，人數最多的地區將是：印度、巴基斯坦和孟加拉等南亞國家，亞洲南部和東部地區，以及非洲撒哈拉沙漠南部地區（sub-Saharan Africa）。

同場加映：「超級細菌」襲港致死率達45% 醫生拆解4大感染症狀教2招自保術

世界衞生組織（WHO）日前發表報告，指一種超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，最少16個國家和地區通報發現相關細菌，連香港亦受波及，有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，此細菌絕不可輕視，因為除了可以引起社區感染及治療比較複雜，患者一旦感染，亦可引致嚴重併發症及死亡。

3大高危人士

連慰慈指肺炎克雷伯氏菌指一般來說會在以下人士引起感染：

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常見4大症狀

連慰慈指表示「超級細菌」雖然初期症狀可以不明顯，但常見症狀仍有4種:

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