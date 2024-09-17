  • 32°C
香港時間：2024917日 (二) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

細菌危機丨一種超級細菌2050年將奪全球3900萬人性命　研究揭這歲數尤其高危

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【超級細菌／抗藥性／死亡率／刺針】超級細菌恐襲全球！有最新研究指出，在2050年之前，或有超過3900萬人會因感染超級細菌而喪命，其中一個年齡層更是高危人士，過去30年死亡率增長達80%，預計到了2050年增長幅度更高達146%！

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

綜合外國傳媒引述醫學期刊《刺針》（The Lancet）最新研究指出，透過1990至2021年前的數據整理，從而預測直到2050年超級細菌的演變情況。研究團隊覆蓋了204個國家和地區，分析了數十種病原體感染、抗生素抗藥性造成的死亡和疾病，結合大量數據，推算到2050年超級細菌的抗藥性對不同年齡層有不同影響。

研究估算2050年之前，超級細菌將奪走全球超過3900萬人的生命，其中又以老年人風險最高。該研究預測，到了本世紀中葉，每年將有約191萬人，直接因為抗生素抗藥性（AMR）而死亡，相較2021年的114萬人增加不少。

研究又發現，超級細菌的抗藥性對不同年齡層有不同影響，5歲以下的兒童，在過去30年間（1990-2022）死亡人數縮減超過一半以上，專家預計此一數字未來還將持續下降；在70歲以上的年長者族群，過去30年間卻增長達80%，預計到了2050年，因為細菌抗藥性而去世的人數，會從現在的51.2萬人增加至130萬人，增長幅度高達146%。

醫學教授Tomislav Meštrović博士指出，老年人口之所以為高危感染人士，與他們患有慢性疾病有關。

約有四分之三的抗藥性感染，都與醫院有關，舉例來說，經常需要插入靜脈注射或抽血，就會大大增加人體被感染的機率，而這些進入血液的細菌，就很可能具有高抗藥性。

這份超級細菌的研究報告還推測，未來因為細菌抗藥性或超級細菌死亡，人數最多的地區將是：印度、巴基斯坦和孟加拉等南亞國家，亞洲南部和東部地區，以及非洲撒哈拉沙漠南部地區（sub-Saharan Africa）。

同場加映：「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術

世界衞生組織（WHO）日前發表報告，指一種超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，最少16個國家和地區通報發現相關細菌，連香港亦受波及，有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，此細菌絕不可輕視，因為除了可以引起社區感染及治療比較複雜，患者一旦感染，亦可引致嚴重併發症及死亡。

3大高危人士

連慰慈指肺炎克雷伯氏菌指一般來說會在以下人士引起感染：

點擊圖片放大
+3
+2

常見4大症狀

連慰慈指表示「超級細菌」雖然初期症狀可以不明顯，但常見症狀仍有4種:

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港死亡率高達45%　理大研究揭1種藥物可抑制病毒
18:36 2024/08/08
細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港死亡率高達45%　理大研究揭1種藥物可抑制病毒
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
12:58 2024/08/09
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
超級細菌︱45歲女染變異病毒無藥醫　醫生籲勿濫用抗生素：「超級細菌」時代來臨
12:23 2024/09/11
超級細菌︱45歲女染變異病毒無藥醫　醫生籲勿濫用抗生素：「超級細菌」時代來臨

你可能感興趣

細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港死亡率高達45%　理大研究揭1種藥物可抑制病毒
18:36 2024/08/08
細菌危機｜高毒性「超級細菌」殺入本港死亡率高達45%　理大研究揭1種藥物可抑制病毒
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
12:58 2024/08/09
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
超級細菌︱45歲女染變異病毒無藥醫　醫生籲勿濫用抗生素：「超級細菌」時代來臨
12:23 2024/09/11
超級細菌︱45歲女染變異病毒無藥醫　醫生籲勿濫用抗生素：「超級細菌」時代來臨
健康問題 傳染病 巴基斯坦 非洲 抗生素 印度 亞洲

最高瀏覽

中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休