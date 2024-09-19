開學︱資優生事事求完美情緒易起伏崩潰　父母應協助設特定時間進行反思

▲ 資優生事事求完美情緒易起伏崩潰。( 香港資優教育學苑提供）

九月，新學年開始，為你帶來甚麼感覺呢？現在邀請大家停下來想一想，當下湧現的情緒是甚麼？同學們，此刻你察覺到自己的狀態及情緒是甚麼？

《玩轉腦朋友2》的啟發

暑假期間上映的電影《玩轉腦朋友2》中有四個新角色——阿焦、阿羨、阿厭、阿尷，跟原本五位角色——阿樂、阿愁、阿躁、阿驚、阿憎互動，呈現電影主人翁韋莉進入青春期後千變萬化的內心世界。觀賞過這部電影的同學們，讓你最有共鳴的是哪一幕？你最認同哪個角色？爸爸媽媽們，你們印象最深的又是哪一幕？觀影時產生過哪些情緒？

對莘莘學子來說，開學可以是期待已久，也可以是平淡無奇，又或是憂心忡忡，更可能是苦不堪言。總之，當中充斥著各種可能性，五味紛陳，百般滋味在心中。對於資優生或追求完美的同學而言，回到課室與老師同學接觸，進行知識交流，與環境互動，在瞬息萬變的一刻，所思所感變得交錯而複雜。

資優生開學遇挑戰

回到課堂，「向完美出發，向正面出發，卻……迎來不如意……」。這種情況會讓追求更上一層樓的資優生，從躊躇滿志變得猶豫不前，有時甚至需要按下暫停鍵，休息及整理，回復狀態再出發。「不可能做不到的」、「不應該如此的」、「不能夠馬虎了事」……或許在你的內心深處，如電影中的「自我意識」區域中那般滿布弦線，充滿著種種思緒和經歷，令你建立了某些核心信念，如：「身為資優生，我不可能……」、「身為資優生，我有能力，一定要做到十全十美……」等。

這些核心信念無形中主宰著行為，揮之不去，令人無法自拔。如果再加上外界的各種刺激，資優生可能出現過度亢奮的反應，情緒隨著內心的在「馬達」高速轉動，像電影中阿焦超速來回，持續在高轉數上，無法停下來，最終可能會超載、過熱，燒毀，甚至崩潰，面對無法運作的狀況。

▲ 撫心自問，開學是你期待的事嗎?( 香港資優教育學苑提供）

長期處於超高速快轉的狀態，有時可能不自知，不妨考慮設立特定時間，進行自我反思、覺察，並邀請父母適時提醒自己，如電影中的父母，可以扮演思想正面的阿樂，在子女彷似多愁善感的阿焦無法自我調整時，帶他們到另一個位置進行休整。各位同學，如果你發現自己常常感到不安或不滿，可以嘗試了解情緒背後的原因，探索你的核心信念，讓內在「馬達」能夠更平穩運轉，使自己可以較客觀地選擇如何對所處的環境作出回應。

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