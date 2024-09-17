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網上情緣｜訛稱「網上女友」留下遺產需交行政費　99名港男被騙最高達108萬

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 18 分鐘前

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網罪科表示，除了有人飾演網上情侶外，亦有角色扮演「女上司」。

警方網絡安全及科技罪案調查科採取代號「銀壁」行動搗破一個本地詐騙及洗黑錢集團，拘捕11人，包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。

網罪科高級督察宋家煒表示由去年12月至今年8月，發現一個詐騙集團涉及99宗同類型的網上情緣騙案，受害人全部男性(21-44歲)，集團成員首先會在各個手機交友程式結識本地男子，聲稱自己獨自一個女子在日本工作，稍後當發展至網上情侶時，再有騙徒偽裝女子的日本上司，聲稱受害人的女友在日本意外身亡並留下一等遺產，從而誘使受害人繳交一些行政費取回財產。

當受害人驚覺受騙後，騙徒便會失去聯絡，警方估計該詐騙集團共騙去2000萬元款項。警方表示受害人不乏專業人士，包括測量師、工程師、教師及醫生等，最大損失金額為108萬元，事主為一名26歲辦公室助理。

警方昨日(16日)採取拘捕行動，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，在全港各區共拘捕9男2女(20-59歲)，檢獲13部手提電話及電腦，估計集團操控超過30個傀儡户口，已清洗2000萬元的犯罪得益。

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