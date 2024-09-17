機場三跑｜三跑11月17日舉行10公里國際賽　下周一起開放公眾報名

▲ （機管局提供）

「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日在機場跑道舉辦，慶祝香港國際機場三條跑道即將於年底全面投入運作及中華人民共和國成立75周年，是繼1998年「渣打’98新機場馬拉松」，相隔26年再在跑道舉行長跑。賽事將分多個組別進行，總名額約12,000個，「達標跑手」、曾參加「渣打’98新機場馬拉松」的跑手及機場員工可優先於今日及明日（17日及18日）報名；公眾抽籤報名則於下周一（23日）下午2時起正式開始。

「機場‧渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」由田總主辦，機管局及渣打冠名贊助。賽事設有「十公里賽」、「五公里賽」、「三公里賽」及「十公里輪椅賽」項目，同場舉辦「女子精英十公里國際賽」。賽事起點和終點為機場中跑道，屬於機場禁區範圍，跑手於亞洲國際博覽館報到及完成安檢後，將直接乘坐大會安排的專車往返賽道。

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機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，香港國際機場三跑道系統的各項工程一直穩步推進，三條跑道將於今年年底前全面投入運作。三跑道系統將提升香港國際機場的客貨運處理能力，進一步鞏固香港作爲全球航空樞紐的地位。機管局希望透過這次賽事，讓大眾可於中跑道重新投入運作前，把握這個難得的機會於跑道上進行競賽，一同見證歷史時刻。

田總主席關祺表示：「渣打香港馬拉松」已將長跑運動植根於很多香港人的心中，在歷年賽事中，「十公里賽」是最受歡迎的組別，因此這次特別紀念版賽事是一個非常難得的途徑，讓熱愛跑步的市民體驗在機場跑道上奔馳的樂趣。賽事亦提倡多元共融，設有五公里、三公里及輪椅賽項目，讓不同體能程度的人士都可參與。

目前10公里女子的世界紀錄為30分01秒，田總行政總監伍于豪說，今次屬國際比賽，設有獎金架構，運動經理人正邀請世界級女子跑手參加10公里精英組賽事，目前聯絡到排在世界前十名的3至4人，在指定賽事中跑出40分內的女跑手亦可報名；另邀請高水平男跑手，希望未來兩星期有好消息。

伍于豪指出，當日賽事最早在早上8時10分起步，最遲下午1時半出發，過萬名跑手並非同時間進入機場，毋須擔心影響運輸承載力，已聯絡港鐵、運輸署及巴士公司，在某些時段加密班次。

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