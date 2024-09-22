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校園直撃｜聖公會聖米迦勒小學設「叮叮圖書館」　重現古董電車教學生慢活學保育

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撰文： 任薏

發布時間： 29 分鐘前

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校園直擊︱聖米迦勒圖書館「重現」古董電車　校長：學習保育享受慢活

聖公會聖米迦勒小學/電車/叮叮圖書館電車在香港行駛逾百年歷史，是不少港人的重要交通工具，在本月12日更駛進聖公會聖米迦勒小學的圖書館，成為一架「爬上山的電車」。聖公會聖米迦勒小學為慶祝創校105週年，與香港電車保育學會成立「叮叮圖書館」，將經典120號電車設置圖書館內，同時展示多件珍貴文物。校長陳裕均表示，希望學生可以透過電車學習保育精神，感受慢活生活下的寧靜。

成立「叮叮圖書館」 珍藏多件電車文物

一輛120號模擬電車停泊於「叮叮圖書館」內，舊式控制器、電車閘門、車頭的目的地捲軸、車廂內路線圖及告示、舊式車頭燈等，都是由香港電車公司捐贈的珍貴文物。香港電車文化保育學會亦提供了不少珍藏，包括手鐘、舊電車月票、風錶、路程指示牌等，讓學生從中認識電車歷史文化。

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學習慢活 舉辦課程認識電車文化

雖然學校位於半山，但距離電車站只是數分鐘的路程，聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均表示，不少學生都會乘搭電車上學，但他們經常因生活節奏的急速，忽略了身邊的事物，因此學校希望在圖書館加入電車元素，讓學生接觸保育文化，也讓他們可以慢活下來，多留意社區的變化。

為了讓學生更深入認識電車和保育文化，學校會與不同機構舉辦結合電車元素的課程和工作坊，陳校長表示，一、二年級設計電車為主題的繪本；三、四年級學生會培訓成為電車導賞員，安排他們日後在電車上，介紹港島特色與香港文化了遊客；五、六年級會參加3D建模課程，學習設計全新的電車車廂，並用3D技術打印成品。

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