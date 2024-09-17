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麥明詩孕味濃丨盛勁為夫婦往英國出席婚禮　網民紛紛指麥明詩似有喜

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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網民紛紛指麥明詩孕味濃。

【十優港姐 / 麥明詩 / 盛勁為 / 香港小姐】「十優港姐」麥明詩與盛勁為在今年3月結婚，夫婦十分恩愛，二人不時在社交平台放閃，令人羨慕。麥明詩在今日（9月17日）中秋節在個人社平台發文，原來夫婦飛往英國出席朋友婚禮。

麥明詩上載數張照片，並寫道：

Congratulations Kirsty & Kelvin. Beautiful weather, beautiful venue, beautiful speeches.

PS 中秋節快樂！
PPS 飛英國機票真係好緊張😪😪😪

#ashridge #wedding #cambridge

十優港姐｜盛勁為幫老婆熨衫超貼心　麥明詩爆老公真面目：冇鏡頭嗰時唔係咁

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指麥明詩孕味濃

不過令網民注意卻是覺得麥明詩有孕味，紛紛留言：「感覺有咗？」、「應該大咗肚」、「孕味濃喎🔥恭喜定先😂」、「好似有咗」等。

從麥明詩上載照片所見，一張相麥明詩的裙較鬆身，另一張相她穿外套看不清身材，還有一張夫婦合照只拍上半身。

其實麥明詩未婚前已坦言想多BB，而且不只生一個，她曾表示：「我覺得生小朋友唔好得一個，都想有個伴，好似我照顧媽媽咁有哥哥一齊同心協力。」而麥明詩媽媽麥何小娟也曾在出席活動時直言「恨抱孫」。不過今次IG發文被網民指「有咗」，麥明詩暫沒回應留言。

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