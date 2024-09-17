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李家超上載親手製月餅照應節　財爺與小學生午膳猜燈謎

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

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李家超與地區康健中心的市民一起製作的月餅。(李家超fb圖片)

今日(17日)是人月兩團圓的中秋節，官員紛紛這個在社交平台分享如何度過今中秋，特首李家超在社交平台上載，早前在《施政報告》諮詢活動期間，與地區康健中心的市民一起製作的月餅的相片。他說，月餅和湯丸都是他最喜歡和家人一起分享的應節食物，問市民喜歡和家人朋友一起吃什麼應節食物？

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財政司司長陳茂波今天選擇與一班小學生一起午膳，分享月餅、水果，更一起玩遊戲，包括同學們創作十分有趣的燈謎，齊齊腦筋急轉彎。他不忘說，今晚全港多處都有慶祝中秋活動，除了大坑舞火龍外，旅發局今晚將在灣仔海濱首度上演中秋無人機表演，讓市民和旅客共同感受香港的中秋節氣氛。

鄧炳強首帶愛犬赴元朗買燈籠月餅

保安局局長鄧炳強指，每年中秋，都會去元朗燈籠街買燈籠和老餅店買十黃月餅，今年他特別同太太帶同愛犬Lulu一齊去打卡。他指，是Lulu第一次去到元朗這麼遠，牠興奮莫名，全程左望右望，「仲笑到見脷唔見眼，似在祝福所有人中秋快樂咁！」

房屋局局長何永賢說，早前參與了「LEAPS x PROHK 繼續愛分享·分享愛 月餅捐贈及送福袋活動」，與一眾建測規園界、工程界等的青年朋友，探訪葵涌邨長者。她指，當日探訪的數位長者都非常健談，聽着長者由自己年幼講到今日的生活，彷彿聽了一部香港的口述歷史，也從中看到這些長者過去數十年對建設繁榮香港的貢獻。

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