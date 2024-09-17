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床蝨｜葵涌醫院有男病人被床蝨咬　調查發現9張病床、暖氣槽亦中招

社會

發布時間： 44 分鐘前

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(資料圖片)

葵涌醫院發言人公布，早上接獲續護病房一名男病人皮膚痕癢的報告，職員隨即為病人進行身體檢查，懷疑病人被床蝨叮咬，其後在病人的病床上發現床蝨。

職員隨即檢查病房其他範圍及病人的被服，結果在一個已封閉的暖氣槽及另外九張病床上再發現床蝨，另外亦發現三名男病人懷疑被床蝨叮咬。
　　 
院方極度關注事件，昨日已安排專業滅蟲承辦商到病房處理床蝨，亦已通知食物環境衞生署，安排滅蟲專家今日到病房視察及提供滅蟲意見。院方已為四名病人提供適切的治療。

院方亦已採取一系列措施加強保障病人及防止床蝨傳播，包括在有關病房進行滅蟲、深層清潔及持續環境監察；為有關病人進行皮膚監測，並將病人的個人物品放置於密封膠袋內隔離，直至確定沒有床蝨；更換涉事病房的被服，進行深層徹底消毒；及所有受影響的床褥及枕頭經妥善處理後棄置。

院方會為病人進行接觸調查，並提供防治床蝨指引，防止床蝨擴散。本院亦會聯同專業滅蟲承辦商調查床蝨繁殖的源頭，並採取積極措施，防止床蝨在院內繁殖及擴散。為防止床蝨繁殖，院方亦會在全院其他範圍採取一系列應對措施，包括加強檢查院內其他範圍確定有否發現床蝨、安排專業承辦商採取滅蟲及防治蟲患措施及加強病房清潔。

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