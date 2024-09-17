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十一國慶｜港島聯辦「港島節」慶祝國慶　馬君正黃鎮廷任活動大使

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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十一國慶將至，香港島各界聯合會將會舉辦以「文‧旅」為主題的「港島節」活動。（戴朗希攝）

十一國慶將至，香港島各界聯合會將會舉辦以「文‧旅」為主題的「港島節」活動，並以「走進港島 精彩連連」為活動口號。香港島各界聯合會 理事長蘇長荣透露，為了吸引市民參加一連串的活動，邀請了港隊滑浪風帆運動員馬君正及乒乓球運動員黃鎮廷擔任活動大使。

香港島各界聯合會今日舉行傳媒茶聚，介紹港島聯在9月至10月一連串慶祝國慶的活動。蘇長荣表示，是次慶祝活動以文化旅遊為規劃主題，期望借此引導市民及旅客體驗港島的特色景點。

「港島節」的旅遊路線包括中西區、灣仔區、東區及南區，期望為社會注入熱烈喜慶氣氛的同時，亦鼓勵市民更多留港旅遊消費，推動本土經濟。東區本周日（22日）晚上將舉行無人機暨文藝大匯演，屆時將會有1200架無人機於小西灣上空參與演出，呈現「飛龍在天」。

10月1日國慶當天，南區將會配合當區特色，於香港仔特別舉辦以「漁家嫁聚」為主題嘅慶祝活動，組織300人重現漁民嫁聚嘅文化。

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記者：戴朗希

黃鎮廷 蘇長荣 灣仔區 中西區 無人機 國慶 滑浪風帆 風帆 乒乓球 南區

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