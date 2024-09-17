中秋節｜維園大熊貓綵燈搶眼　華服表演添節日氣氛

▲ 中秋佳節，維園的大熊貓打邊爐綵燈多人打卡。（朱永倫攝）

今晚中秋佳節（17日），維園有舉辦綵燈會，多組特色巨型綵燈吸引大批市民及遊客入場欣賞，其中大熊貓綵燈最多人打卡，另外有燈謎競猜，以及華服表演，有市民大讚節日氣氛熱鬧。

▼ 點擊圖片放大 +2

今年康文署在多區舉辦綵燈會，其中維多利亞公園以「國風・港味」為主題，以衣、食、住、行為主題。其中12米高的旗袍造型綵燈；以及本地特色大牌檔場景搭配經典地道菜式的綵燈，相當有特色。另外有古色古香的四合院設計，以及中國著名地標的綵燈，照亮維園一片燈光通明，大批市民入場拍照留念。

▼ 點擊圖片放大 +2

適逢早前大熊貓盈盈誕下一對港產熊貓寶寶，稍後中央政府送港一對新大熊貓亦在本月底來港，因此今年多組以大熊貓做主題的綵燈，最多市民圍觀打卡，其中大熊貓打邊爐的綵燈最惹笑。

▼ 點擊圖片放大 +2

另外，場內7.5米高的《藝術生命之樹》裝置，展示從全港中小學校收集約750個學生綵燈，同樣成為打卡熱點。

場內另有中秋市集，以及華服表演，歡迎市民穿著華服參與。

▼ 點擊圖片放大 +2

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】