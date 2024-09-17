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中秋節｜維園大熊貓綵燈搶眼　華服表演添節日氣氛

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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中秋佳節，維園的大熊貓打邊爐綵燈多人打卡。（朱永倫攝）

今晚中秋佳節（17日），維園有舉辦綵燈會，多組特色巨型綵燈吸引大批市民及遊客入場欣賞，其中大熊貓綵燈最多人打卡，另外有燈謎競猜，以及華服表演，有市民大讚節日氣氛熱鬧。

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今年康文署在多區舉辦綵燈會，其中維多利亞公園以「國風・港味」為主題，以衣、食、住、行為主題。其中12米高的旗袍造型綵燈；以及本地特色大牌檔場景搭配經典地道菜式的綵燈，相當有特色。另外有古色古香的四合院設計，以及中國著名地標的綵燈，照亮維園一片燈光通明，大批市民入場拍照留念。

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適逢早前大熊貓盈盈誕下一對港產熊貓寶寶，稍後中央政府送港一對新大熊貓亦在本月底來港，因此今年多組以大熊貓做主題的綵燈，最多市民圍觀打卡，其中大熊貓打邊爐的綵燈最惹笑。

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另外，場內7.5米高的《藝術生命之樹》裝置，展示從全港中小學校收集約750個學生綵燈，同樣成為打卡熱點。

場內另有中秋市集，以及華服表演，歡迎市民穿著華服參與。

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公園 維多利亞公園 大熊貓 康文署 表演 市集 中秋節

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