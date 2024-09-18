天氣預報｜南海低壓區增強為熱帶低氣壓　天文台料掛風球機會較低

▲ 天文台指，南海中部的低壓區增強為熱帶低氣壓，今日追月夜天氣不穩。（資料圖片）

天文台表示，位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。按現時評估，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

▲ 天文台預測，位於南海中部的熱帶低氣壓會在今明兩日大致移向海南島至越南中北部一帶。（天文台圖片）

昨晚（17日）11時，該熱帶低氣壓集結在西沙以東約350公里，預料向西移動，時速約18公里，大致移向海南島至越南中北部一帶

至於強烈熱帶風暴「貝碧嘉」昨日橫過華東並逐步減弱為熱帶低氣壓。昨晚11時，貝碧嘉集結在南京之西北偏西約320公里，預料向西移動，時速約15公里，在內陸逐漸消散。

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另外，熱帶低氣壓「普拉桑」昨已增強為熱帶風暴。昨晚11時，普拉桑集結在沖繩島之東南約810公里，預料向西北偏西移動，時速約38公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島一帶。

天文台預測，今日追月夜（18日），初時多雲及有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，最低氣溫約26度。早上雨勢減弱，日間大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度；吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。展望隨後兩三日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。而下周初北風增強，天氣稍涼。

▲ 天文台九天天氣預報

受東北季候風影響，天文台料未來一兩日廣東沿岸風勢較大，屆時會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，發出強烈季候風信號，市民可留意天文台的最新天氣消息。

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