天氣預報｜南海低壓區增強為熱帶低氣壓 天文台料掛風球機會較低
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天文台表示，位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向偏西方向移動橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。按現時評估，除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。
昨晚（17日）11時，該熱帶低氣壓集結在西沙以東約350公里，預料向西移動，時速約18公里，大致移向海南島至越南中北部一帶
至於強烈熱帶風暴「貝碧嘉」昨日橫過華東並逐步減弱為熱帶低氣壓。昨晚11時，貝碧嘉集結在南京之西北偏西約320公里，預料向西移動，時速約15公里，在內陸逐漸消散。
另外，熱帶低氣壓「普拉桑」昨已增強為熱帶風暴。昨晚11時，普拉桑集結在沖繩島之東南約810公里，預料向西北偏西移動，時速約38公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島一帶。
天文台預測，今日追月夜（18日），初時多雲及有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，最低氣溫約26度。早上雨勢減弱，日間大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度；吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。展望隨後兩三日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。而下周初北風增強，天氣稍涼。
受東北季候風影響，天文台料未來一兩日廣東沿岸風勢較大，屆時會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，發出強烈季候風信號，市民可留意天文台的最新天氣消息。
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