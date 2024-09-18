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東張西望何伯丨無國界醫生澄清與何太從沒合作　新何太直爆喊：我而家唔捐啦！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「新何太」聲言會把課金捐到無國界醫生，但被有關機構踢爆彼此從沒合作。

因為上《東張西望》而揚名的何伯與「新何太」幾乎每日開直播，今而早前「新何太」更在直播中豪言就算賣血也要好好照顧何伯，她還自稱夢想是成為慈善家。

在日前，何太在直播時有網民課金為他何伯夫婦送中秋節祝賀，而何太揚言會把粉絲的「課金」捐到無國界醫生。

不過由此令網民紛紛到無國界醫生的Facebook專頁留言，並表示：「感覺有網紅借貴機構名義進行詐騙，感覺好唔舒服。請正視及作出聲明以正視聽」、「您好！請跟進有不道德人士 借貴機構名義巧名立目 吸取直播打賞；此人 滿口歪理，粗言穢語，必然影響貴機構名譽。」等。

東張西望何伯丨新何太稱何伯不回香港　揚言：就算賣血都要將佢照顧得好好

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東張西望何伯丨無國界醫生發聲明澄清

及後，無國界醫生在專頁回覆網民留言澄清，從沒有與「新何太」有任何合作以正視聽，並表示：「最近我們收到查詢有關無國界醫生（香港）是否曾授權『何太生活語錄』頻道為無國界醫生籌款。無國界醫生目前並沒有與該頻道合作任何募捐籌款活動」 

之後，更正式發文出聲明，表示：

最近我們收到公眾查詢有關無國界醫生（香港）是否曾授權「何太生活語錄」頻道為無國界醫生籌款。無國界醫生並沒有與該頻道合作任何募捐籌款活動。另外，我們亦已在無國界醫生（香港）網站張貼回應有關事件的最新聲明，聲明全文如下：

//
近日無國界醫生（香港）收到市民就網上頻道聲稱籌集善款並作為代表人捐贈給我們的查詢，我們在此感謝各界對事件的關注。 
無國界醫生（香港）網站設有「我的籌款專頁」平台（ https://ssl.msf.hk/donate/tc/msf ），供有意為我們籌募各界捐款的人士申請開設籌款專頁。我們在接到申請後將安排專責同事跟進申請過程，以保障申請人和響應者等各方的權益、提供適當協助，並評估該籌款活動內容是否乎合組織的宗旨和工作。我們亦想提醒市民，應對任何在「無國界醫生」網站及「我的籌款專頁」平台外的第三方集體籌款或眾籌呼籲抱謹慎態度，提防詐騙、帳目或捐款去向不明等情況。
如希望支持無國界醫生，歡迎透過各個無國界醫生網上或實體平台作個人及機構捐款，你們的支持能延續我們在全球70多個國家與地區的醫療人道救援工作，拯救更多生命。
//
感謝各界對事態的關注和對無國界醫生的支持。

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東張西望何伯丨新何太直播爆喊

至於「新何太」一貫不理外間批評如常開直播，在前日更突然爆喊道：「佢哋一直以來，嗰啲黑粉呀搞事份子佢哋一直以來害我陷害我，佢哋依家攻擊埋人哋嗰啲無國界醫生......」

「新何太」用紙巾狂抹眼淚，在其身旁的「愛妻號」何伯即安慰太太，勸她不要哭，否則黑粉會令更開心。其後「新何太」慢慢平伏過來，續說：「佢哋目標係搞我之嘛，我真係唔希望嗰啲無辜既受到牽連受到影響。」

而被網民踢爆沒捐過款的「新何太」更稱：「啲黑粉咁樣加害我，我而家會留啲錢自己生活先，第日有心情先再捐，因為你哋屈我，又質問人哋機構有冇收款證明文件，我而家唔捐啦，啲課金留畀自己生活，買多兩件靚衫，咁又點呀？」

不過網民紛紛留言建議「將450萬捐晒去無國界醫生」，同時也有網民「讚」她的戲技愈來愈進步，比演員更好等。

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