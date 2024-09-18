10.1 半價睇好戲丨10⽉1⽇戲票⼀律半價　⼤抽獎送出逾2000份禮物

▲ 香港戲院商會辦「10.1 半價睇好戲」。

香港戲院商會今年將再次聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，全港59間商業戲院於10月1日國慶假期全日的所有場次，不論任何放映格式和影院的戲票

均一律半價。

當日入場的觀眾除可享戲票半價優惠欣賞超過80套電影外，還可參加「全城好戲FUN大抽獎」，有機會贏取超過2000份禮品。

▲ 「10.1 半價睇好戲」大抽獎。

購票獲刮刮卡抽獎

「10.1半價睇好戲」活動由電影發展基金及文創產業發展處資助，戲票將於9月25日中午12時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，詳情請留意各大院線公佈。

至於香港戲院商會同時舉辦「全城好戲FUN大抽獎」，以刮刮卡形式送出超過2000份獎品及過千張免費戲票。

觀眾凡購買10月1日戲票即可獲得刮刮卡1張，有機會贏取包括免費戲票、戲院小食部現金禮券、爆谷和汽水等即時獎賞。抽中大獎的10位幸運兒更會獲得75張戲票禮券，隨時揀選心水電影入場睇戲。至於未能抽中獎品的觀眾，其刮刮卡上亦會印有不同的電影對白可留為紀念。

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群星力撐活動

香港戲院商會理事長袁彥文表示:「今年是我們第二年舉辦『10.1 半價睇好戲』活動，透過優惠票價鼓勵市⺠『入戲院睇戲』，嘗試不同放映格式及貴賓院帶來的視聽享受。同時加入抽獎活動為入場觀眾提供額外優惠和驚喜，期望能帶動整個活動的氣氛和投入感，為市⺠創造精彩有趣的觀影體驗。」

是次活動獲得不少重量級巨星及演藝人拍片支持，包括國際武打巨星甄子丹、導演陳嘉上、吳慷仁、謝霆鋒、吳彥祖、張繼聰、魏浚笙、李麗珍、梁詠琪、余香凝、梁雍婷、鄧麗欣、王丹妮、姜晧文、陳家樂、衛詩雅、譚旻萱、李靖筠、黃宗澤、黃浩然、陳湛文、朱鑑然、麥沛東、唐文龍、李凱賢、陳毅燊 (ANSONBEAN)、盧慧敏、劉沛蘅、羅浩銘、黃定謙、湯君慈、徐偉棟及張欣等。

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