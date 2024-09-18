十一國慶｜黃家和：內地團消費力弱　冀慶祝活動吸引市民留港消費

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兩周後便是國慶75周年，政府昨日（17日）推出連串慶祝活動和特別優惠。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（18日）在電台節目上表示，預計國慶黃金周每日會有約300內地團來港，較平日多一倍，但在消費力減弱下，人均消費料減低約兩成，認為最重要是吸引本地市民留港消費。

黃家和表示，政府大力宣傳國慶活動，有3千多間食肆推出優惠，特別在交通安排等各方面盡量方便市民，希望可以帶動消費氣氛。他指，據餐飲業生意額比例，本地市民消費佔差不多9成，而今年十一是星期二，市民只需請假一天，就可連續有4天假期，相信會有大量市民離港北上消費或旅行。

黃家和預計，國慶黃金周每日會有約300內地團來港，較平日百多團多一倍，惟消費力減弱，平均人均消費減低了約兩成，他認為最重要是吸引本地市民留港消費。

他又指，去年國慶當日生意超過3億元，基於現時經濟狀況，加上受內地及本港企業飲宴活動圍數縮減影響，相信今年數字會有所減縮。

崔定邦說，十一假期內地將會有7日連續假期，預計本港可以吸引更多中、長途旅客，暫時10月1日酒店預訂情況理想；部分酒店價格較平日高約一成，亦有輕微升幅。

中秋節方面，黃家和表示，今年中秋生意較去年跌10%至15%，市民北上消費趨勢持續，亦有市民趁假期外遊，周末有超過70萬人次出境，較入境人次多兩倍。他又指，加上經濟環境欠佳，酒樓酒席未有加價，平均每圍約4500元，較去年減價一成；雖然舞火龍和無人機表演對當區食肆有一定幫助，但其他地區相對淡靜。

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