黃浩然家族經營海味生意38年　高峰期一街8間舖

▲ 黃浩然在1997年為威利麻街新店開張揭幕。

的家族經營海味店38年，近日他接拍銀行產品廣告翻開舊舖照片感慨時光飛逝。

回看以前年輕時及至10年前抱著大兒子Kayden為新舖開張照片，黃浩然說:「大家都知道我家做海味、零食生意，我代表創辦人的第二代，記得細個時，媽咪每日在銀行花一小時排隊入一張又一張支票，今次拍攝的商業銀行app，可以在網上辦妥所有理財，一部手機就可以處理妥當。我家舖頭是中銀香港數十年的客戶，可以說是一起成長。」

當中一張相，是1997年他負責為一間舖頭揭紅紙，看到舊照片令他勾起很多回憶及感覺，說:「當年的威利麻街，一條小小的橫街，臨過年大家都在辦年貨，我們會一家總動員幫手，在街上拉起橫額很有氣氛，高峰期我們一條街有8間舖，現在一些數10年的舊客，閒時也會來購物跟我們聊天。」

▲ 黃浩然分享過往裕生海味店舖的舊照片。

大膽創新不被規限

黃浩然表示，家業營運多年，當中看到很多轉變，說：「例如出糧、入票、轉賬，從前要到銀行排隊，現在可以透過網上商業銀行，用手機app就可以做理財指示，就像我們舖頭，由以前只有門巿，面對面做生意，經歷疫情後，現在有網購，與從前很大分別，不過我們堅持有實體店，維持人與人之間的溝通，因為很多是熟客，幫襯很多年。近年我們舖頭有很多香港製造的產品，希望保持香港文化。」

他續指：「無論做演員或做生意，都要打穩基礎，因應自己的狀況去定一個目標，向這個目標大膽創新，不要被框框規限，這是最重要。」

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為拍新劇增磅

正忙於拍攝ViuTV新劇《數字人生》的浩然，在劇中飾演凸腩中年，拍攝在即，他趁拍攝廣告的空檔把握機會邊拍邊吃零食增肥，說:「由於要增磅，我不能做運動，已有3個多月沒有舉重及做任何運動。

他透露，在新劇有多場需要赤身不能穿上衣的戲份，稱：「因為要增肥，其中最辛苦是1日要食5餐，現在已增了10多磅，在埋位拍攝前，如果肚腩不夠大，更會大喝兩支水谷大肚腩，初時擔心自己能否增肥成功，因為我入行初時也只得120多磅，從來沒肥過，現在效果總算可以。」

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