50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈

▲ 曾建出租屋離世。

【曾建/離世/垃圾屋/龍套影帝/龍套王/橫漂/步步驚心/新還珠格格】內地知名臨時演員曾建，演出過逾400部內地電影、電視劇，包括《步步驚心》、《新還珠格格》等，是橫店影劇產業「橫漂」的代表人物，獲稱橫店「龍套王」、「龍套影帝」。近日傳出曾建「陳屍出租屋」，終年50歲。目前遺體已被火化，未見家屬出面跟進後事，全由警方處理。

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據內地傳媒《極目新聞》報道，曾建於上月30日在出租屋離世，生前無家人陪伴，遺體由警方送至殯儀館後火化。不少同為橫店臨時演員的朋友紛紛發文悼念，稱不清楚其離世原因，但曾建近年健康亮紅燈，「他可能是肝不好」，推測他可能是因病過世。

有橫店離時演員朋友稱，臨時演員工作不容易，曾建近年收入不穩又無積蓄，即使身體不適，也不捨得到醫院求醫生，晚年生活悽慘。而曾建最後一次露面是上月28日，當時他出鏡拍短短片很憔悴。另從曝光的出租屋照片所見，曾建住所堆滿垃圾、破舊不堪，推測租金便宜。

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曾建參與400多部影視作品

曾建原是廣東梅州人，出道前在塑膠工廠工作，因熱愛演戲，夢想成為影帝而到橫店打拚成為一名「橫漂」，在「橫漂圈」有著龍套王、龍套影帝之稱，在許多戲劇都可見到其身影。曾建過往與名導爾冬陞及幾位「橫漂」演員，接受節目《魯豫有約》訪問，暢談入行後心路歷程。

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