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野豬出沒｜浪茄露營險遭野豬襲擊　網民熱議應否人道處理野豬

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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網民的營遭野豬咬爛。（Facebook香港人露營分享谷截圖）

有市民趁中秋假期到郊外露營，險遭野豬襲擊。有網民今日（18日）於西貢浪茄露營，凌晨1時突然有野豬闖入營內，食物全被野豬吃光。

該網民又指，差點被野豬咬傷，「友人同佢角力左成5分鐘，最後友人不停大叫先暫時嚇走左隻野」。網民「定驚」後，凌晨4時時選擇「清場」，在沒有睡覺和空肚的情況下，走回東壩。

有網民留言指，曾有類似遭遇，提醒不可將食物放在營內。

上次我都係浪茄比D野豬咬爛營，同爬上樹扯我個食物袋落嚟，隔咗陣隻野豬帶埋個BB豬過嚟一齊開餐

食物一定唔可以放喺營入面，除非你個冰箱係密封式，仲有啲大味嘅嘢都會惹到佢哋嚟八卦

上次大灘我個營都係咁咬欄咗

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有網民認為，當局應捕捉野豬，保護露營人士；亦有網民指，郊外原本就是野豬的生活地方，如要避免意外可到其他地方露營。

有無具體位置 例如附近有咩參照物？方便我去漁護署舉報野豬出沒

無咗獵豬隊，就會變成咁

解決方法咪去第二度露營囉，一定要咁霸道我要黎露營所以要殺晒豬架咩

下？郊野生活都要殺？

翻查資料，漁護署於2021年11月17日起實施「殺豬令」，定期捕捉市區出沒的野豬並將其人道毀滅。政府其後亦在2022年修訂《野生動物保護條例》，把禁止餵飼包括野豬在內的野生動物擴至全港。

環境及生態局長謝展寰年初回覆立法會議員書面質詢時表示，署方去年共接獲1,128宗野豬出沒或滋擾報告，野豬傷人個案就有9宗，較前年的36宗下降75%，而去年平均每月有41頭野豬被人道處理，按年多17頭，升約70%。

漁護署2021年至今年2月已進行超過410次捕捉野豬行動，人道處理共超過910頭野豬。另署方統計去年野豬整體數目為約1,360頭，較前年的約1,830頭減少約26%；野豬滋擾黑點數目為21個，按年減約50%。

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漁護署 環境及生態局 野豬 西貢 露營

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