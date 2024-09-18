日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸

▲ 星光大道9月再度化為海濱藝文派對及美食攤位市集。

尖沙咀星光大道去年嚮應「夜繽紛」活動舉行「星光夜市」，帶來不少回響，尤以美食攤位售20元4粒燒賣，成為網民話題，今年9月星光大道管理（香港）有限公司再度舉辦「Block Party By The Sea」，更升級成為海濱藝文派對之所，展現「日夜都繽紛」的美食和活動體驗的文化盛事。

今年的『Block Party By The Sea』，除了延續去年星光夜市主題，並帶來首次登場的創意特色美食、本地手作、藝文節目以及期間限定文化工作坊，希望不僅為本地及國際遊客提供別具一格的體驗，同時宣揚香港的共融文化和創新精神。

▲ 「香料案內所」的火辣挑戰再次來襲。

市集最吸引遊客的，還有多個美食攤位，今年不少人氣品牌都以「升級」體驗回歸，再度展現創意本土美食。

去年由香料案內所主理的自家製辣椒油，配上4粒招牌燒賣，以$20一份成為網民熱話，乞年再度回歸星光大道，辣椒油配搭小食除了燒賣，新品還包括大粒冬蔭鮑魚，以及市集獨家的吞拿魚肉鬆 Scone，挑戰大眾的辣度極限！

首間以片片麻糬著稱的本地甜品店麻糬鳥，麻糬產品曾月賣 5,000 盒，吸引不少捧場客！佳節期間帶來中秋限定的「圓月麻糬丸子」及招牌鮮奶片片麻糬外，市集獨家新品有「豆腐花麻糬」配紅糖，以煙韌滋味吸引甜品愛好者。

▲ 麻糬鳥獨家新品「豆腐花麻糬」。

首次於市集登場的 The Bathtub ，向來以濃郁的咖啡風味及不同酒類巧妙地結合，帶來多款創新飲品及小食，如本港極罕有的威士忌和白蘭地酒香單品咖啡、十分適合「打卡」的泡泡浴造型雞尾酒、清香伯爵茶牛角窩夫等，以多款創新美食震撼味蕾！

▲ The Bathtub 清香伯爵茶牛角窩夫。

來自澳門的人氣雪糕店 DiGreen 以獨特口味見稱，今次市集亦帶來多款創新口味的雪糕，如清新的維他檸檬茶口味和挑戰你味蕾的芫荽味雪糕。

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