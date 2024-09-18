十一國慶｜旅發局9.28辦無人機表演　高德地圖送旅客逾千萬元獎賞

▲ 國慶特別版「幻彩詠香江」參考圖片。（旅發局提供）

國慶將至，旅發局今日（18日）宣布，將推出多項活動及優惠，包括無人機表演、「幻彩詠香江」國慶特別版、廟街夜市優惠、全港電車免費乘車日等，豐富市民及訪港旅客體驗，亦會加強在內地市場宣傳推廣。

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旅發局總幹事程鼎一指，適逢今年是國慶75周年，十一黃金周期間全港有多達400項不同慶祝活動，旅發局也加強在內地市場推出一系列宣傳，吸引旅客訪港，親身感受香港多姿多彩的旅遊體驗。

焦點優惠活動之一，是旅發局將與內地出行及生活服務指南平台「高德地圖」合作推出「國慶暢遊香港計劃」，呈現香港旅遊好去處，並透過獎賞鼓勵旅客遊走各區，刺激消費。

作為頭炮推廣，「高德地圖」會向旅客派發總值超過1,000萬元的「Call車」獎賞。旅客即日起至10月7日期間，於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取180元「Call車紅包」及享有車費8折優惠。旅發局未來還會聯合「高德地圖」推出夜遊香港攻略，為旅客推介更多精彩晚間行程建議。

此外，旅發局將於下周六（28日）晚上8時，在灣仔海濱特別呈獻「香港馬騰盛世」無人機表演，屆時維港上空將呈現多個具有香港本地特色的場景和慶祝國慶75周年元素，並同時動態展現著名藝術大師徐悲鴻的代表作。旅發局亦會全力支持由旅遊事務署於本月30日晚上舉行的「新生代千人合唱賀國慶」，屆時同樣將有無人機表演，且有青年團體獻技演出、逾千名學生演唱等。

10月每晚呈獻國慶特別版「幻彩詠香江」

至於「幻彩詠香江」也有新搞作，旅發局將於整個10月的每晚8時，上演慶祝中華人民共和國成立75周年國慶特別版。匯演會設置更多光束燈加強燈光效果，並於維港兩岸多幢大廈屏幕加入多款動態圖案及祝賀國慶訊息。在10月26日晚上，部分參與匯演的大廈更會加插樓頂煙火效果，進一步增加城中歡樂氛圍。

「食聚廟街」夜市食檔則將於10月1至7日期間推出消費優惠，市民及旅客購買指定美食可享75折。旅發局亦贊助香港電車，在10月1日舉辦電車免費乘車日，全港市民及旅客當日可無限次免費乘搭電車遊港島。

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旅發局表示，為方便市民及旅客能夠輕鬆掌握十一國慶黃金周的最新資訊，旅發局一站式平台特設黃金周專頁，匯集全城不同活動及優惠詳情，稍後亦會提供黃金周交通及各大景點營運安排。

另提到將持續透過不同優惠，加強內地市場推廣攻勢，鼓勵內地旅客提前規劃訪港行程，包括聯同內地超過20個城市的主要旅行社合作，推廣訪港旅遊套票；與內地線上旅遊服務平台「飛豬」進行閃促直播促銷活動、推售主題式折扣優惠劵等，並透過網紅宣傳推介，加強宣傳攻勢；通過知名旅遊平台及主要航空公司的戰略合作，持續推出一系列具吸引力的旅遊產品和優惠方案。

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