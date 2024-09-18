  • 31°C
香港時間：2024918日 (三) 16:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十一國慶｜旅發局9.28辦無人機表演　高德地圖送旅客逾千萬元獎賞

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

國慶特別版「幻彩詠香江」參考圖片。（旅發局提供）

國慶將至，旅發局今日（18日）宣布，將推出多項活動及優惠，包括無人機表演、「幻彩詠香江」國慶特別版、廟街夜市優惠、全港電車免費乘車日等，豐富市民及訪港旅客體驗，亦會加強在內地市場宣傳推廣。

點擊圖片放大
+3
+2

旅發局總幹事程鼎一指，適逢今年是國慶75周年，十一黃金周期間全港有多達400項不同慶祝活動，旅發局也加強在內地市場推出一系列宣傳，吸引旅客訪港，親身感受香港多姿多彩的旅遊體驗。

焦點優惠活動之一，是旅發局將與內地出行及生活服務指南平台「高德地圖」合作推出「國慶暢遊香港計劃」，呈現香港旅遊好去處，並透過獎賞鼓勵旅客遊走各區，刺激消費。

作為頭炮推廣，「高德地圖」會向旅客派發總值超過1,000萬元的「Call車」獎賞。旅客即日起至10月7日期間，於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取180元「Call車紅包」及享有車費8折優惠。旅發局未來還會聯合「高德地圖」推出夜遊香港攻略，為旅客推介更多精彩晚間行程建議。

童學園
校長訪問｜樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域　引入STEM教育法訓練創意思維

此外，旅發局將於下周六（28日）晚上8時，在灣仔海濱特別呈獻「香港馬騰盛世」無人機表演，屆時維港上空將呈現多個具有香港本地特色的場景和慶祝國慶75周年元素，並同時動態展現著名藝術大師徐悲鴻的代表作。旅發局亦會全力支持由旅遊事務署於本月30日晚上舉行的「新生代千人合唱賀國慶」，屆時同樣將有無人機表演，且有青年團體獻技演出、逾千名學生演唱等。

10月每晚呈獻國慶特別版「幻彩詠香江」

至於「幻彩詠香江」也有新搞作，旅發局將於整個10月的每晚8時，上演慶祝中華人民共和國成立75周年國慶特別版。匯演會設置更多光束燈加強燈光效果，並於維港兩岸多幢大廈屏幕加入多款動態圖案及祝賀國慶訊息。在10月26日晚上，部分參與匯演的大廈更會加插樓頂煙火效果，進一步增加城中歡樂氛圍。

「食聚廟街」夜市食檔則將於10月1至7日期間推出消費優惠，市民及旅客購買指定美食可享75折。旅發局亦贊助香港電車，在10月1日舉辦電車免費乘車日，全港市民及旅客當日可無限次免費乘搭電車遊港島。

點擊圖片放大
+3
+2

旅發局表示，為方便市民及旅客能夠輕鬆掌握十一國慶黃金周的最新資訊，旅發局一站式平台特設黃金周專頁，匯集全城不同活動及優惠詳情，稍後亦會提供黃金周交通及各大景點營運安排。

另提到將持續透過不同優惠，加強內地市場推廣攻勢，鼓勵內地旅客提前規劃訪港行程，包括聯同內地超過20個城市的主要旅行社合作，推廣訪港旅遊套票；與內地線上旅遊服務平台「飛豬」進行閃促直播促銷活動、推售主題式折扣優惠劵等，並透過網紅宣傳推介，加強宣傳攻勢；通過知名旅遊平台及主要航空公司的戰略合作，持續推出一系列具吸引力的旅遊產品和優惠方案。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

國慶優惠｜全港近百間商場優惠一文看清　免費泊車、75折換領電子禮券
12:41 2024/09/17
國慶優惠｜全港近百間商場優惠一文看清　免費泊車、75折換領電子禮券
十一國慶｜全城同賀國慶紛推多項優惠 包括睇戲半價、港鐵路綫75折
09:56 2024/09/17
十一國慶｜全城同賀國慶紛推多項優惠 包括睇戲半價、港鐵路綫75折
十一國慶｜破天荒兩次7,500萬六合彩金多寶　半價戲票9.25開售
17:32 2024/09/17
十一國慶｜破天荒兩次7,500萬六合彩金多寶　半價戲票9.25開售
十一國慶｜國慶九巴港鐵交通優惠詳情　高鐵秋遊內地團低至139起
17:58 2024/09/17
十一國慶｜國慶九巴港鐵交通優惠詳情　高鐵秋遊內地團低至139起
十一國慶｜港島聯辦「港島節」慶祝國慶　馬君正黃鎮廷任活動大使
20:36 2024/09/17
十一國慶｜港島聯辦「港島節」慶祝國慶　馬君正黃鎮廷任活動大使
十一國慶｜馬會首辦六合彩國慶金多寶　首輪獎券下周四晚發售
21:39 2024/09/17
十一國慶｜馬會首辦六合彩國慶金多寶　首輪獎券下周四晚發售
十一國慶｜黃家和：內地團消費力弱　冀慶祝活動吸引市民留港消費
今日 12:19
十一國慶｜黃家和：內地團消費力弱　冀慶祝活動吸引市民留港消費

你可能感興趣

國慶優惠｜全港近百間商場優惠一文看清　免費泊車、75折換領電子禮券
12:41 2024/09/17
國慶優惠｜全港近百間商場優惠一文看清　免費泊車、75折換領電子禮券
十一國慶｜全城同賀國慶紛推多項優惠 包括睇戲半價、港鐵路綫75折
09:56 2024/09/17
十一國慶｜全城同賀國慶紛推多項優惠 包括睇戲半價、港鐵路綫75折
十一國慶｜破天荒兩次7,500萬六合彩金多寶　半價戲票9.25開售
17:32 2024/09/17
十一國慶｜破天荒兩次7,500萬六合彩金多寶　半價戲票9.25開售
手機Apps 好去處 無人機 產品 國慶 美食 網紅 電車 航空 表演

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月18日 時間12:05）
改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
麥明詩孕味濃丨盛勁為夫婦往英國出席婚禮　網民紛紛指麥明詩似有喜
麥明詩孕味濃丨盛勁為夫婦往英國出席婚禮　網民紛紛指麥明詩似有喜
細菌危機丨一種超級細菌2050年將奪全球3900萬人性命　研究揭這歲數尤其高危
細菌危機丨一種超級細菌2050年將奪全球3900萬人性命　研究揭這歲數尤其高危
中小學試題｜小學英文名師試題教室　「Prepositions and Phrasal Verbs」教學及工作紙答案
中小學試題｜小學英文名師試題教室　「Prepositions and Phrasal Verbs」教學及工作紙答案