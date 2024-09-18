中秋節｜中秋假期逾35萬內地人次訪港　業界冀催谷國慶聖誕以達全年客量目標

▲ 中秋假期逾35萬內地人次訪港。（曾耀輝攝）

內地一連3日中秋節假期（15至17日）結束，入境處在各口岸共錄得逾35萬人次的內地客訪港，較上周末的日均內地客增近5成；若單計首2天中秋假期有逾28萬內地人次，按年大致相約。有業界指，冀各界全力催谷十一黃金周及聖誕節推廣，爭取全年整體客量4,600萬人次達標，並多辦活動轉化為財氣。

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今年內地中秋節假期9月15至17日結束，3天經各口岸入境香港的內地客逾35萬人次，平均每日近11.7萬人次。若與上周末比較（7及8日），其日均約7.8萬人次，即中秋較平時周末的內地客多約49%。

若同去年中秋節比較，去年內地中秋節連十一黃金周長達8日（去年9月29日至10月6日），第3天即為十一假期首天；因此只計及首2天中秋節假期，今年與去年中秋2天皆有逾28萬內地客人次訪港，按年微跌0.01%，即大致相約。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，今年中秋首2天均有逾14萬內地客人次，較一般周末近8萬人次翻倍，感到滿意。他指內地客以兩日一夜或即日來回的短途客較多，而節慶活動迎合旅客口味，不少旅遊熱點人山人海，酒店入住率亦理想，無人機表演更造就維港兩岸酒店房價較平日高，但整體房價穩定。

他又指，今年國慶75周年，政府及各界推出逾400項活動及優惠，料可吸引長江以南、華北的中長途客，甚或出現旅客到訪高峰；他說現時國慶檔期酒店預訂情況理想，中低檔酒店房價按年升約10%至15%，入住率料達7至8成。

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旅發局年初訂立全年訪港客量目標約4,600萬人次，而今年首8個月僅錄逾2,950萬人次旅客訪港，只及目標約64%。旅遊界立法會議員姚柏良亦稱，第四季再「谷一谷」便有機會達標，強調最重要全年都有不同節目，延續復甦趨勢，「令淡季不淡，旺季有適當持續。」

他並說，留意到各大盛事均以吸引旅客打卡為主，雖然現今很難只催谷購物，但應該構思更多不同體驗、服務式消費，「有多些好的夜間節目，（旅客）留過夜的機會自然會更大。」他指內地客對本港的文化藝術節目有需求，可舉辦如夜間舞蹈表演吸客。另外當局應及早宣傳活動，並爭取內地擴大「一周一行」至全部大灣區城市。

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記者：梁薾心