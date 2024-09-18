企業強人丨姜大衞謙稱向吳子冲取經　龔嘉欣拍淋雨戲帶多兩條底褲

▲ 《企業強人》龔嘉欣

TVB劇《企業強人》昨晚（9月17日）劇情內，現年77歲的老戲骨姜大衞（John哥）單憑兩場簡單場口已搶盡風頭！

《企業強人》第2集甫開始，商界奇葩徐道明（譚俊彥飾）向姜大衞飾演的富商邢文浩辭職，為了挽留人才，原本對著徐道明賠笑的邢文浩，瞬間黑臉並勒令大仔Vincent（謝東閔飾）向道明下跪道歉，之後再秒變和顏悅色繼續說服徐道明留職。

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▲ 《企業強人》

企業強人丨教科書級示範

另一場戲，邢文浩持著金主身份，半暗示半威脅成峰資本始創合伙人宋翹（張曦雯飾）盡快批出借貸予自己的友好公司，宋翹未肯就範，並以做生意最重要信守承諾暗寸當初表示不會干涉公司任何決定的邢文浩冇口齒。

被反將一軍的邢文浩先是扮貪玩著令宋翹不要緊張，之後再故作誇張地表示之前只是試探宋翹，並擺明皮笑肉不笑地表示對宋翹百分百信任，眉宇間盡顯角色的機心、狡猾及識時務，每個微表情變化均是教科書級示範。

企業強人丨集奸商及慈父於一身

對於John哥高水平演出，網民當然讚不絕口，直指John哥一出場便自帶「壓逼感」，並大讚John哥瞬間遊走於霸氣及笑臉虎之間的「無縫變臉」相當Impressive，並笑言已是第N次演富商、舉手投足都入型入格的John哥是富商專業戶。

另外，John哥是次膝下共有3名仔女及1名私生女，3名仔女分別是謝東閔飾演的二世祖Vincent，吳子冲飾演的乖二仔Michael，及李芷晴飾演女兒Emma；至於私生女，則驚爆是龔嘉欣（Katy）飾演的方芳。

昨晚方芳為擴充集運生意，不惜冒雨向邢文浩借取50萬，對方芳痛愛萬分的邢文浩一口答應，並希望方芳能叫他一聲爸爸，可惜方芳不但不願妥協，就連眼神也不肯望向邢文浩，令不少網民好奇二人之間的故事。

昨晚Katy與John哥這場對手戲獲得不少正評，John哥充滿慈愛的眼神與在商場中的老狐狸tone大相逕庭，John哥受訪時亦笑指，自己的角色是集「大奸商」及「慈父」於一身，並笑謂與仔女對戲時，愛反過來向後生仔女取經，活到老學到老相當敬業，John哥笑言：「我同子冲對戲時，我會話呢場戲我會咁做，然後就做一次畀佢睇，我都希望攞到後生嘅意見，我咁做好冇呢？或者應該加啲咩呢？子冲都有少少提議畀番我，非常之好！」

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日前，Katy還曝光了冒雨借錢相關場口拍攝花絮，片中Katy透露為拍淋雨戲包了大量保鮮紙，並笑言感到很熱。

另Katy還親解戴帽之謎，以笑指為拍淋雨戲帶定兩條後備底褲：「因為我個蔭係假嘅，所以唔戴帽嘅話（拍淋雨戲）係會穿崩。（工作人員：唔驚淋濕底褲咩？）我自備咗兩條底褲拍架！」

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Katy如此有準備其實相當精明，片段所見，為增加戲劇效果，嘉欣埋位前需接受工作人員「淋水儀式」，由於是兜頭被淋，Katy被淋至不時大笑及尖叫。

對於Katy的Cap帽Look，網民相當受落，還有人搞笑追問如何可買到同款帽子：「看上你的帽子，臉變小了！」

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