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國慶75周年丨公務員事務局推普通話答問比賽　考拼音、詞彙、國家成就等

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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為慶祝中國成立75周年，公務員事務局於7月至10月舉辦「盛世華章」系列活動。（楊何蓓茵fb圖片）

為慶祝中國成立75周年，公務員事務局於7月至10月舉辦「盛世華章」系列活動，包括公務員事務局法定語文事務部響應全國推廣普通話宣傳周，推出「崢嶸歲月」普通話問答比賽，10月14日截止報名，得獎名額150個。

楊何蓓茵昨日表示，今次普通話問答比賽，除了考驗公務員在普通話拼音、詞彙等方面的能力，問答內容也具有歷史和現實意義，環繞國家在不同時期的發展、在經濟等不同領域取得的成就，以及對國家有重大貢獻的人物。

國慶75周年，本港將舉辦逾400項慶祝活動，楊何蓓茵今日在社交平台稱，局方會統籌75隊來自不同政策局和部門的公務員義工隊，數千名義工將深入社區，參與多元的義工服務，為有需要人士送上關懷。

另外，楊何蓓茵又提到，為了讓公務員在新時代更好裝備自己，公務員學院以「建國75周年︰邁向新時代」為主題，舉辦一系列講座，內容涵蓋近代史、當代中國發展、國家外交事務等課題。

當中學院本周五會推出全新「中國近代史專題研習課程」，透過五個單元講座，深入剖析國家在近代政治、經濟、社會和外交的百年奮鬥與蛻變，提升公務員對國家百年奮鬥史的認識，探索香港在中華民族復興歷程中的角色和貢獻。

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責任編輯：戴朗希

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