  • 31°C
香港時間：2024918日 (三) 18:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜港大研發新連續式血糖監測　較傳統CGM系統抗噪聲能力更強

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港大開發全新CGM系統，更精汁進行血糖檢測。(港大提供)

港大工程學院、醫學院、以及浙江大學及廣州醫科大學開發新型連續血糖監測系統，名為OECT-CGM。新系統屬全集成微創系統，大小如硬幣，包括一個微針陣列，用於微創皮下血糖取樣，設計針對現有創入式穿戴器需植入探針至皮下組織作監測，可減少病人的疼痛感和不適，水凝膠傳導層黏彈性和高擴散能力令設備緊貼皮膚，確保使用過程中穩定且有效。

系統核心技術OECTs是一種生化信號放大器，大幅改善了傳統電化學傳感器的信噪比（SNR），有效提升血糖讀數精確度可靠性，在大鼠測試，OECT-CGM的表現可媲美市場上商用穿戴式連續血糖監測器。

工程學院教授張世明表示，新開發的CGM系統結合了最先進的生物傳感器、微創工具和水凝膠。與傳統CGM相比，這款全集成的CGM抗噪聲能力更強、可靠程度更高且穿戴更舒適。張的研究團隊相信，他們的工作將推動現有可穿戴生物傳感器，特別是在具有挑戰性和複雜的生物環境中的發展，例如應用於改善表皮穿戴傳感器在嚴重運動偽影和環境噪音影響下的表現。團隊將進一步完善系統並探索其在不同場景下的應用潛力。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

訪港旅客｜8月訪港旅客近450萬人次　首8月累計訪客量按年增約四成半
今日 14:20
訪港旅客｜8月訪港旅客近450萬人次　首8月累計訪客量按年增約四成半
十一國慶｜旅發局9.28辦無人機表演　高德地圖送旅客逾千萬元獎賞
今日 14:53
十一國慶｜旅發局9.28辦無人機表演　高德地圖送旅客逾千萬元獎賞
葉劉淑儀按傳統發福利圖獲讚「政壇張曼玉」　葉太咁回應……
今日 16:36
葉劉淑儀按傳統發福利圖獲讚「政壇張曼玉」　葉太咁回應……
國慶75周年丨公務員事務局推普通話答問比賽　考拼音、詞彙、國家成就等
今日 16:42
國慶75周年丨公務員事務局推普通話答問比賽　考拼音、詞彙、國家成就等

你可能感興趣

訪港旅客｜8月訪港旅客近450萬人次　首8月累計訪客量按年增約四成半
今日 14:20
訪港旅客｜8月訪港旅客近450萬人次　首8月累計訪客量按年增約四成半
十一國慶｜旅發局9.28辦無人機表演　高德地圖送旅客逾千萬元獎賞
今日 14:53
十一國慶｜旅發局9.28辦無人機表演　高德地圖送旅客逾千萬元獎賞
葉劉淑儀按傳統發福利圖獲讚「政壇張曼玉」　葉太咁回應……
今日 16:36
葉劉淑儀按傳統發福利圖獲讚「政壇張曼玉」　葉太咁回應……

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

麥明詩孕味濃丨盛勁為夫婦往英國出席婚禮　網民紛紛指麥明詩似有喜
麥明詩孕味濃丨盛勁為夫婦往英國出席婚禮　網民紛紛指麥明詩似有喜
改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡
中小學試題｜小學英文名師試題教室　「Prepositions and Phrasal Verbs」教學及工作紙答案
中小學試題｜小學英文名師試題教室　「Prepositions and Phrasal Verbs」教學及工作紙答案
急症室最長等候時間（09月18日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月18日 時間16:05）
黃浩然家族經營海味生意38年　高峰期一街8間舖
黃浩然家族經營海味生意38年　高峰期一街8間舖