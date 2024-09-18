糖尿病｜港大研發新連續式血糖監測　較傳統CGM系統抗噪聲能力更強

▲ 港大開發全新CGM系統，更精汁進行血糖檢測。(港大提供)

港大工程學院、醫學院、以及浙江大學及廣州醫科大學開發新型連續血糖監測系統，名為OECT-CGM。新系統屬全集成微創系統，大小如硬幣，包括一個微針陣列，用於微創皮下血糖取樣，設計針對現有創入式穿戴器需植入探針至皮下組織作監測，可減少病人的疼痛感和不適，水凝膠傳導層黏彈性和高擴散能力令設備緊貼皮膚，確保使用過程中穩定且有效。

系統核心技術OECTs是一種生化信號放大器，大幅改善了傳統電化學傳感器的信噪比（SNR），有效提升血糖讀數精確度可靠性，在大鼠測試，OECT-CGM的表現可媲美市場上商用穿戴式連續血糖監測器。

工程學院教授張世明表示，新開發的CGM系統結合了最先進的生物傳感器、微創工具和水凝膠。與傳統CGM相比，這款全集成的CGM抗噪聲能力更強、可靠程度更高且穿戴更舒適。張的研究團隊相信，他們的工作將推動現有可穿戴生物傳感器，特別是在具有挑戰性和複雜的生物環境中的發展，例如應用於改善表皮穿戴傳感器在嚴重運動偽影和環境噪音影響下的表現。團隊將進一步完善系統並探索其在不同場景下的應用潛力。

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