香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴 Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 1 小時前
最後更新： 58 分鐘前
2019年香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）在日前舉行的《2024香港小姐競選》決賽任表演嘉賓，黃嘉雯更吊威也升上半空耍劍，還在空中做後空翻動作。
昨日（9月17日），黃嘉雯發文講演出感受，原來這次是好首次表現舞劍及吊威也，寫道：
想和大家分享一下當晚的演出：
要準備一個live show的表演，
不要看小每一次的三分鐘，
因為往往都要用上大家最少十天的時間去排練，
經歷數個月台前幕後人員的努力才可以完成。
很感恩能夠參與今年香港小姐的表演，
能夠同一班師妹一齊演出的意義更加大，
除了認識大家更多，還可以見證大家的成長，
陪伴大家在台上閃閃發光。
回憶當年自己也是那位什麼都不懂的初哥。
除了是你們的比賽，
還是我自己的一個學習，
第一次學劍術，第一次吊威也，
第一次克服在高空中做空翻，
在這個舞台上，不斷克服自己不擅長的東西。
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香港小姐2024丨黃嘉雯嘔吐兩次
黃嘉雯在《2024香港小姐競選》表演內，要被吊在空中做後空翻動作，看似十分有型，但自揭有苦自己知。另外，當晚表演時，黃嘉雯要做後空翻動作可是失手，要第再做多次動作才成功，因此她表示：
不要看我身輕如燕，
其實被那個威也吊起時，
就好似月經痛一樣😂
練習兩小時後都痛返一段時間，
剛學打翻時吃的太飽，
就像坐過山車後嘔了兩次🤢
衷心配（佩）服每一位學武之人，
台上一分鐘，台下十年功。
謝謝我的老師：Candy, @chungtin_chan @andrew.pong
你們比我們表演者更用心更緊張更有耐性。
謝謝你們令我有自信的站在台上。
雖然最後的空翻有一點遺憾，
但老師說：那就當留一個進步位給自己，下一次一定會做到！💪🏻
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香港小姐2024丨感謝服裝間同事
最後，黃嘉雯感謝服裝間同事讓她在包威也繩下，仍可以呈現出一條纖腰，寫道：
PS.還有謝謝服裝間的姐姐，
很細心一直跟進如果在一大包威也繩的情況下，
仍然保留一條纖腰😂
還要避免穿崩，
又要顧及安全問題。
謝謝大家都很關心我的安危🤣🤣🤣
#香港小姐2024 #misshk2024
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