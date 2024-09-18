香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】

▲ 黃嘉雯任《2024香港小姐競選》表演嘉賓，吊威也升上半空耍劍。

2019年香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）在日前舉行的《2024香港小姐競選》決賽任表演嘉賓，黃嘉雯更吊威也升上半空耍劍，還在空中做後空翻動作。

昨日（9月17日），黃嘉雯發文講演出感受，原來這次是好首次表現舞劍及吊威也，寫道：

想和大家分享一下當晚的演出：

要準備一個live show的表演，

不要看小每一次的三分鐘，

因為往往都要用上大家最少十天的時間去排練，

經歷數個月台前幕後人員的努力才可以完成。

很感恩能夠參與今年香港小姐的表演，

能夠同一班師妹一齊演出的意義更加大，

除了認識大家更多，還可以見證大家的成長，

陪伴大家在台上閃閃發光。

回憶當年自己也是那位什麼都不懂的初哥。 除了是你們的比賽，

還是我自己的一個學習，

第一次學劍術，第一次吊威也，

第一次克服在高空中做空翻，

在這個舞台上，不斷克服自己不擅長的東西。

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香港小姐2024丨黃嘉雯嘔吐兩次

黃嘉雯在《2024香港小姐競選》表演內，要被吊在空中做後空翻動作，看似十分有型，但自揭有苦自己知。另外，當晚表演時，黃嘉雯要做後空翻動作可是失手，要第再做多次動作才成功，因此她表示：

不要看我身輕如燕，

其實被那個威也吊起時，

就好似月經痛一樣😂

練習兩小時後都痛返一段時間，

剛學打翻時吃的太飽，

就像坐過山車後嘔了兩次🤢

衷心配（佩）服每一位學武之人，

台上一分鐘，台下十年功。

謝謝我的老師：Candy, @chungtin_chan @andrew.pong

你們比我們表演者更用心更緊張更有耐性。

謝謝你們令我有自信的站在台上。

雖然最後的空翻有一點遺憾，

但老師說：那就當留一個進步位給自己，下一次一定會做到！💪🏻

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香港小姐2024丨感謝服裝間同事

最後，黃嘉雯感謝服裝間同事讓她在包威也繩下，仍可以呈現出一條纖腰，寫道：

PS.還有謝謝服裝間的姐姐，

很細心一直跟進如果在一大包威也繩的情況下，

仍然保留一條纖腰😂

還要避免穿崩，

又要顧及安全問題。

謝謝大家都很關心我的安危🤣🤣🤣 #香港小姐2024 #misshk2024

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