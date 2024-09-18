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深感痛惜│前教育署署長李越挺因病離世　任內落實九年免費教育、促成師範學院合併

社會

撰文： 李志強

發布時間： 1 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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前教育署署長李越挺因病離世，任內落實九年免費教育、促成師範學院合併。(資料圖片)

前教育署署長李越挺在昨日(2024年9月17日)中秋節正日，因病在養和醫院離世，享年86歲。現教育局長蔡若蓮在社交網站發文悼念，表示深感痛惜，與教育局同事深切懷念李越挺，並向他的家人致以深切慰問。

蔡若蓮寫道：

永遠懷念李越挺先生

李先生是我尊敬的前輩官員，畢生奉獻教育界，對香港教育的發展建樹良多。他是首位在教育署職系獲擢升為署長的華人公務員，任內致力規劃並建構本港的教育體系，推動落實九年免費教育，讓廣大學生受惠。

李先生亦別具識見，促成了多所師範學院合併，推動高中教育和相應的教師培訓，並提出在小學編制加入學位教師職位，為香港教育系統奠定根基。

退休後，李先生仍然心繫教育，在不同教育相關崗位充分展示服務市民的真誠和盡心盡力，為改進香港的教育制度不遺餘力。

服務教育署近30年，李越挺於1987年至1992年期間出任教育署長，是本港首名在教育署職系獲擢升為教育署長的華人公務員。任內落實多項教育政策改革，包括取消中三淘汰試令大部份中三學生可在原校升讀中四，以及改革升中派位機制；又倡議在小學編制裡加入學位教師職位。

前教育界立法會議員葉建源亦在社交網站發文敬悼李越挺署長，形容他是教育界朋友心目中永遠的「署長」，十分熟悉教育制度的來龍去脈，經常想出解決問題的好辦法，被譽為教育署「橋王」，署內署外都推崇備至。

敬悼李越挺署長

驚聞前教育署長李越挺先生昨天中秋節 (2024.9.17)在養和醫院不幸病逝，十分悲痛。署長享年86歲，據朋友轉述臨終時十分安詳，稍感安慰。

斯人已逝，懷念李越挺先生，懷念我們的署長，願安息。

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