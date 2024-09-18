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月經問題｜經血大增以為因飲食寒涼　中醫師解構3個常見病因

健康資訊

撰文： 許晴朗

發布時間： 10 分鐘前

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（圖：istock )

每月來經，對女性來說是大事，但不少女性卻無視經量問題，以為經血大增只是飲食寒涼，註冊中醫師唐文儀博士提醒，若不及早找出病因，容易加重病程。

病人呂小姐說：「醫師，近幾個月我的經量愈來愈多，幾乎每兩小時要換一次衞生巾，經期長達10日，搞到我好煩好忟。」

唐博士一邊把脈，一邊問診：「小腹有無痛？經血咩顏色？有無血塊？」

呂小姐說：「淡紅色，清稀，小腹有隱隱作痛。」

唐博士見呂小姐臉色蒼白，說話聲小無力，即勸戒她要注意生活習慣。「你本身就氣虛，今次啲藥係同你補氣攝血，養血調經。」

呂小姐一臉疑惑問：「醫師，我呢輪食多咗魚生冷飲，係咪因為我係寒底，唔可以食涼嘢？」

唐博士耐心解釋：「唔係咁樣分，你係氣虛，中醫叫氣虛火衰，陽氣不布，而家你身體裏面太寒，氣短乏力，經血不固。」

常見病因 氣虛血熱血瘀

臨床上，不少病人對經量多都有誤解，以為少吃生冷食物便可，未有對證及早接受治療。唐博士解釋，《丹溪心法》將月經過多的病機分為血熱、痰多、血虛。另外，還要根據來經的質、色、量、氣味和帶下，來辨別月經過多的寒熱虛實。

常見病因有氣虛、血熱和血瘀，主要受情緒、飲食、生活習慣、勞傷等影響，導致脾虛、腎虛、血熱、血瘀等，損傷沖任二脈。沖脈掌管月經及生殖功能，任脈負責調理陰經的氣血，沖脈任脈功能正常，月經才正常。任沖失調，則經血得不到約束而形成月經過多。

辨證施治 止血固經

在排除內外生殖器無明顯器質性病變，唐博士表示：「治療重在止血固經，因應各人病機不同而辨證施治。虛寒者補氣養血；血熱者涼血清熱止血；血瘀者活血化瘀止血。以內服中藥輔以針灸治療，達到減少出血調經作用。」

當治療後恢復正常月經周期，還需要繼續調理身體。青春期以調經為主，重補腎氣；生育期要調肝養心；更年期需補腎氣，有助調和沖任，使經期和經量更有規律。

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