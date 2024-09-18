新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」黯然結業

▲ (網上圖片)

本港曾紅極一時的玩具業，隨著時代發展踏入式微。位於灣仔的日昇玩具早前宣布結業，而龍頭玩具代理商《新華行》本周亦有傳，因66歲李姓負責人疑因婚姻及家產問題，於今年7月在半山住所殺妻後輕生不治，難逃倒閉下場。

姓李66歲負責人疑因婚姻及家產問題，於今年7月在半山住所殺妻後輕生不治。近日網上討論平台傳出，新華行的負責人7月離世後，公司決定解散。而大福行夜冷於社交平台發文指，位於屯門的玩具倉共有逾400多款、合共10多萬件全新玩具，原箱清倉批發出售。

大福行夜冷負責人劉先生向本報確認，所售賣的貨品是來自新華行。另外，位於柴灣的辦公室外，貼出8月20日發出、新華行的清盤文件。

新華行位於屯門的玩具倉有多款玩具，夜冷行於社交平台發文指，位於屯門的玩具倉共有逾400多款、合共10多萬件全新玩具，原箱清倉批發出售。據夜冷行的相片可見，售出的玩具包括多項代理的Tommy品牌玩具，包括《星光少女》及《星光樂園》遊戲機、《三眼仔》擺設、以及Tomica 車仔等。

結業前新華行有於HKTV Mall的網店售賣的玩具。網址的宣傳封面可見，新華行結業前仍代理多款玩具，包括《鳴聲寵物》、《寵物小精靈》積木等。不過目前已沒有玩具發售。

部分屯門倉庫出售的玩具：

▲ (大福行夜冷)

▲ (大福行夜冷)

▲ (大福行夜冷)

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