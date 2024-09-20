失蹤人口｜警方夥社署及醫管局等成立「智縱聯盟」　料今年派3000定位裝置予有需要家庭

▲ 警方聯同社署及醫管局等政府部門及機構，本月成立「智蹤聯盟」。（陳靜儀攝）

警務處東九龍總區2022年4月起推行「智蹤計劃」，推廣使用藍牙定位裝置（AirTag / Samsung Galaxy SmartTag）尋找認知障礙症患者，或精神上無行為能力人士，本月再成立「智蹤聯盟」，透過警、醫、社、學、關愛及善團六方合作，擴大安全網。計劃推出至今共派發1800個裝置，料今年可派發3000個裝置予有需要家庭。

中大去年發布有關60歲以上長者精神健康調查，發現五分之一居於社區的長者患有輕度認知障礙。據警方數字，全港認知障礙症患者的失蹤人數，由2020年的290人，增至2023年的444人，增幅逾5成；計劃推出後，去年東九龍總區的失蹤人口較前年下降6%。

「智蹤計劃」利用藍牙定位裝置預防高危人士走失，並協助迅速尋回失蹤人士，減輕照顧者壓力，協助他們建立信心，讓家人外出，投入社會活動。2020年計劃推出時，主要針對認知障礙患者及長者，至今年擴展至精神上無行為能力人士，及有特殊教育需要學童。

計劃起初由黃大仙、觀塘等區的耆樂警訊名譽會長會贊助，警方將於本月28日成立「智蹤聯盟」，首次與社會福利署、醫管局、房屋署、關愛隊及慈善團體跨界別合作，建立捐贈、宣傳和派發平台。現時合作機構已增至70個，今年截至8月共派出1300個裝置，目標今年可派發3000個。

有意參加計劃的市民或照顧者，可透過東九龍總區或非牟利機構轉介及評估情況，有關機構將到受惠者家庭進行家訪，最後派發裝置；另可透過醫管局轉介至長者地區中心跟進及派發。

警務處東九龍總區總督察（行動）傅駿業指，AirTag等是市面上已有的技術，但很少人聯想到可以運用於失蹤人士上，希望計劃可以宣傳有關做法。他又指，以往尋找失蹤人士至少出動一輛警車，嚴重時甚至出動30至40人的機動部隊，需時一小時至數天不等，利用藍牙裝置大大節省時間。他續指，資源不是警方最大考量，警隊以拯救生命及維護社會安全為最大目標，希望計劃推出後，減少受惠人士傷亡機會。

傅駿業指，現時計劃受惠者主要為東九龍區市民，即使不是區內人士，只有經有關機構轉介，有需要的高危人士一樣可以獲得裝置；冀未來透過與更多機構合作，將計劃擴展至其他區域。

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