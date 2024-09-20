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Bakehouse｜斥2100萬進軍沙田及東涌料明年底增至10間分店　創辦人：最重要是保持產品質素及一致性

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

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Bakehouse將將斥資2,100萬進軍沙田及東涌。（彭大偉攝）

前年逆市擴張5間分店、由前香港四季酒店總廚Grégoire Michaud主理的Bakehouse，將斥資2,100萬進軍沙田及東涌，料2025年年底增至10間分店。Gregoire透露，曾收到來自英、美等地邀請其進駐當地，但未來仍以香港為中心，或會在亞太地區開設分店。

Bakehouse早於2013年於香港設廠房，以批發糕餅、麵包起家，其後於2018年，於灣仔開設第一間門市。開業不久後，全球迎來逆情，各行各業均受到重創，惟Bakehouse逆市擴張，至2022年已增至5間分店。Grégoire透露，雖然批發的生意額於疫情期間受禁堂食等社交距離措施影響，但門市營業額仍上升兩成。

被問到Bakehouse是否淡靜市場下的例外、有何經營「秘訣」，Grégoire認為，香港有很多品牌都做得很好，最重要是保持產品的質素、一致性、及新鮮。他又提到，Bakehouse採用開放式廚房，識顧客看到產品的製作過程，「we don’t hide something, it’s in front of you」，稱不要嘗試製造噱頭，最重要是食物的質素。

Bakehouse將會在10月及明年1月，分別進軍東涌及沙田，預計2025年底將增至10間分店。Grégoire透露，東涌及沙分店分別斥資800萬及1300萬，另投資100萬升級柴灣廠房。他指，不少投資者來自香港，雖然收到來自英、美等地的邀請，但未來仍會以香港為中心。Grégoire指，Bakehouse於香港起家，亦在此建立營運模式、品牌形象等，未來可持此藍圖，到吉隆坡、首爾等到亞太地區城市發展。

Grégoire寄語其他本地品牌，建立品牌的品質及誠信，讓他們留港消費，（keep local people to stay in Hong Kong to spend their money），「don't sit on your chair waiting and complain」；如遇上問題，要重新思考方向及挑戰自己。

投資推廣署自Bakehouse 2013年在香港落戶時，已協助他們聯繫其他同業。署方今年1-8月該署協助了76 間消費產品及旅遊和款待行業公司來港開設和擴展業務，較去年同期增長49%。署方指，未來會繼續協助企業來港發展。

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