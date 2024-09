Bakehouse｜斥2100萬進軍沙田及東涌料明年底增至10間分店　創辦人：最重要是保持產品質素及一致性

▲ Bakehouse將將斥資2,100萬進軍沙田及東涌。(彭大偉攝)

前年逆市擴張5間分店、由前香港四季酒店總廚Grégoire Michaud主理的Bakehouse,將斥資2,100萬進軍沙田及東涌,料2025年年底增至10間分店。Gregoire透露,曾收到來自英、美等地邀請其進駐當地,但未來仍以香港為中心,或會在亞太地區開設分店。

Bakehouse早於2013年於香港設廠房,以批發糕餅、麵包起家,其後於2018年,於灣仔開設第一間門市。開業不久後,全球迎來逆情,各行各業均受到重創,惟Bakehouse逆市擴張,至2022年已增至5間分店。Grégoire透露,雖然批發的生意額於疫情期間受禁堂食等社交距離措施影響,但門市營業額仍上升兩成。

被問到Bakehouse是否淡靜市場下的例外、有何經營「秘訣」,Grégoire認為,香港有很多品牌都做得很好,最重要是保持產品的質素、一致性、及新鮮。他又提到,Bakehouse採用開放式廚房,識顧客看到產品的製作過程,「we don’t hide something, it’s in front of you」,稱不要嘗試製造噱頭,最重要是食物的質素。

Bakehouse將會在10月及明年1月,分別進軍東涌及沙田,預計2025年底將增至10間分店。Grégoire透露,東涌及沙分店分別斥資800萬及1300萬,另投資100萬升級柴灣廠房。他指,不少投資者來自香港,雖然收到來自英、美等地的邀請,但未來仍會以香港為中心。Grégoire指,Bakehouse於香港起家,亦在此建立營運模式、品牌形象等,未來可持此藍圖,到吉隆坡、首爾等到亞太地區城市發展。

Grégoire寄語其他本地品牌,建立品牌的品質及誠信,讓他們留港消費,(keep local people to stay in Hong Kong to spend their money),「don't sit on your chair waiting and complain」;如遇上問題,要重新思考方向及挑戰自己。

投資推廣署自Bakehouse 2013年在香港落戶時,已協助他們聯繫其他同業。署方今年1-8月該署協助了76 間消費產品及旅遊和款待行業公司來港開設和擴展業務,較去年同期增長49%。署方指,未來會繼續協助企業來港發展。

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】