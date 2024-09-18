天氣預報｜今秋首場較強冷空氣明起東移南下　打鼓嶺下周二最低21度

▲ （朱永倫攝）

秋天冷空氣到？內地中央氣象台預計，今秋首場較強冷空氣將在明日（19日）起東移南下，中東大部地區、西北地區等先後下降4至8度，北部部分地區降溫8至10度。天文台則稱，一股東北季候風會在下周日抵達華南，本港下周初至中期該區天氣稍涼。

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中央氣象台指，一股較強空氣將在明日至下周日（22日）東移南下，影響中東大部地區，西北地區、內蒙古大部、華北、東北中南部、黃淮、江淮、江漢及江南大部等地氣溫先後下降4至8度，北部部分地區降溫8至10度，其中內蒙古中西部及華北北部局部降溫幅度可達12度以上。上述大部區伴隨4至5級偏北風，陣風6至8級，河湖面最大陣風風力可達8至9級。中央氣氣台在今日(18日）晚上６時發布強風藍色預警。

冷空氣還將給北方大部地區帶來一次明顯降雨，西北地區中東部、內蒙古大部、華北大部有小至中雨，其中青海東北部、甘肅中部、內蒙古中部、河北北部的部分地區有大雨，局部暴雨。

▲ 香港九天天氣預報。（天文台網站截圖）

天文台稱，現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和。一道廣闊低壓槽會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。預料另一股東北季候風會在下周日抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。

此外，位於南海中部的熱帶氣旋會在明日靠近越南中北部，隨後移入內陸並逐漸消散。而熱帶氣旋普拉桑會在未來一兩日橫過琉球群島一帶，移向華東沿岸。

本港今日晚間部分時間多雲，有一兩陣驟雨。明早最低氣溫約27度；日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望隨後一兩日有幾陣驟雨。下周初北風增強，天氣稍涼，間中有驟雨，其中本港多區包括將軍澳、沙田、大埔等下周二（24日）最低氣溫料降至22度，打鼓嶺最低氣溫更料降至21度。

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